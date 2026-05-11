Tragedia en VES: 2 muertos y 12 heridos dejó violento choque de minivan y bus de transporte público

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito tiñe de sangre las pistas de Lima Metropolitana. Esta vez, una combi tipo minivan impactó violentamente contra la parte posterior de un bus de transporte público en Villa El Salvador.

Como consecuencia de este siniestro, dos personas perdieron la vida y otras 12 quedaron heridas. Según testigos, fue la minivan la que impactó contra el bus que se encontraba recogiendo pasajeros en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en sentido de sur a norte, específicamente en el paradero puente Capilla.

Fatal choque entre minivan y bus deja dos muertos

Exitosa tuvo acceso a videos capturados solo unos instantes después del incidente. En ellos se aprecia como los heridos eran auxiliados por transeúntes y por personal de serenazgo del distrito que acudieron de inmediato.

Según una vendedora de desayunos, la zona no cuenta con iluminación adecuada ya que el choque se dio cerca de las 5:30 de la madrugada, cuando aun estaba oscuro. Según indicó, la minivan habría salido desde Pisco teniendo como destino nuestra capital.

Lamentablemente, los fallecidos fueron el chofer y el copiloto de la unidad la cual quedó completamente destrozada en su parte delantera tras el impacto. De momento, las víctimas fatales no han podido ser identificadas, pero las autoridades ya se encuentran en la zona realizando las diligencias de rigor.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Dos personas murieron y más de 10 resultaron heridas tras un fatal choque entre una miniván y un bus de transporte público cerca al paradero Puente Capilla, en Villa El Salvador.



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Además, efectivos de la Policía Nacional del Perú también llevan a cabo las pericias para recabar mayores detalles del accidente y dar con la razón exacta del mismo. En esa misma línea, los agentes restringieron el tránsito vehicular para que los rescatistas puedan trabajar de la mejor manera.

Paradero informal y poca iluminación

Producto del cierre de uno de los carriles de la Panamericana Sur, se generó un pesado tránsito vehicular en sentido de sur a norte. Los miles de ciudadanos que buscan llegar a sus destinos desde la zona sur de la capital deberán tener paciencia ya que el paso de las unidades de momento es lento en plena hora punta.

Además, testigos indicaron que esta zona cuenta con poca iluminación y señalización lo que había sido una de las razones del siniestro. Por último, este paradero informal conocido como Puente Capilla ha sido cerrado por las autoridades, pero aún así las unidades siguen recogiendo pasajeros.

En resumen, un fatal occidente tuvo lugar sobre las primeras horas de este lunes 11 de mayo en Villa El Salvador, donde el choque de una minivan y un bus de transporte público dejó 2 fallecidos y 12 heridos.