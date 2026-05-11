Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Qué son y cómo se desarrollarán las elecciones primarias?

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/05/2026
Las elecciones primarias, que se llevarán a cabo entre el 17 y el 24 de mayo, servirán para que los partidos políticos definan a sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
Como se recuerda, el organismo que preside Roberto Burneo aprobó el cronograma electoral el pasado 2 de diciembre del 2025, a través de la Resolución N.º 0632-2025-JNE, la cual señala que la proclamación de resultados se darán a conocer, como máximo, el 1 de junio del presente año.
¿Qué son las elecciones primarias?
Estas elecciones son procesos que se llevan a cabo al interior de cada organización política, que tienen como objetivo determinar las candidaturas y su orden en la lista correspondiente para las elecciones regionales y municipales.
Las organizaciones políticas tienen la potestad de elegir la modalidad de elección de sus candidatos, la cual debe estar consignada en sus estatutos y reglamentos electorales y ser comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Modalidades de Elección
Existen tres formas en las que las organizaciones políticas pueden seleccionar a sus candidatos:
1.Elecciones Abiertas
En esta modalidad, el voto es universal, libre y secreto, permitiendo que no solo los afiliados, sino también cualquier ciudadano independiente debidamente inscrito, pueda sufragar.
- Requisito: Para que la organización política o alianza electoral se mantenga en carrera hacia las elecciones generales, debe alcanzar un umbral mínimo del 10% de votos válidamente emitidos respecto al total de electores hábiles en su padrón.
- Fecha: Estos comicios están programados para el 17 de mayo.
2. Elecciones Cerradas
En esta modalidad, el derecho al voto se restringe exclusivamente a los afiliados de la organización política. Es un proceso diseñado para fortalecer la identidad partidaria y permitir que las bases decidan quiénes son sus mejores cuadros.
- Requisito: Al igual que en la modalidad abierta, es indispensable obtener al menos el 10% de votos válidos del total de electores hábiles del padrón partidario para validar el proceso.
- Fecha: Se llevarán a cabo simultáneamente con las abiertas, el 17 de mayo.
3. Elecciones mediante Delegados
En esta modalidad, la elección no es directa por parte de toda la masa de afiliados, sino a través de delegados elegidos previamente. Estos representantes deben haber sido nombrados mediante voto universal y secreto por los militantes, respetando estrictamente los estatutos internos de cada partido.
- Requisito: La organización requiere el 10% de votos válidos de los delegados electos para que sus candidaturas sean ratificadas y puedan participar en el proceso electoral regional y municipal.
- Fecha: Este proceso se efectuará una semana después, el 24 de mayo.
El éxito de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 depende fundamentalmente de este paso previo. Las primarias garantizan que las candidaturas cuenten con un respaldo mínimo legítimo (10%), permitiendo que cada partido adapte el proceso a su estructura interna, ya sea mediante la participación ciudadana masiva, el voto de sus militantes o a través de sus cuadros de delegados.