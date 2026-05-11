Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Qué son y cómo se desarrollarán las elecciones primarias?

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las elecciones primarias, que se llevarán a cabo entre el 17 y el 24 de mayo, servirán para que los partidos políticos definan a sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Como se recuerda, el organismo que preside Roberto Burneo aprobó el cronograma electoral el pasado 2 de diciembre del 2025, a través de la Resolución N.º 0632-2025-JNE, la cual señala que la proclamación de resultados se darán a conocer, como máximo, el 1 de junio del presente año.

¿Qué son las elecciones primarias?

Estas elecciones son procesos que se llevan a cabo al interior de cada organización política, que tienen como objetivo determinar las candidaturas y su orden en la lista correspondiente para las elecciones regionales y municipales.

Las organizaciones políticas tienen la potestad de elegir la modalidad de elección de sus candidatos, la cual debe estar consignada en sus estatutos y reglamentos electorales y ser comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Modalidades de Elección

Existen tres formas en las que las organizaciones políticas pueden seleccionar a sus candidatos:

1.Elecciones Abiertas

En esta modalidad, el voto es universal, libre y secreto, permitiendo que no solo los afiliados, sino también cualquier ciudadano independiente debidamente inscrito, pueda sufragar.

Requisito: Para que la organización política o alianza electoral se mantenga en carrera hacia las elecciones generales, debe alcanzar un umbral mínimo del 10% de votos válidamente emitidos respecto al total de electores hábiles en su padrón.

Para que la organización política o alianza electoral se mantenga en carrera hacia las elecciones generales, debe alcanzar válidamente emitidos respecto al total de electores hábiles en su padrón. Fecha: Estos comicios están programados para el 17 de mayo.

2. Elecciones Cerradas

En esta modalidad, el derecho al voto se restringe exclusivamente a los afiliados de la organización política. Es un proceso diseñado para fortalecer la identidad partidaria y permitir que las bases decidan quiénes son sus mejores cuadros.

Requisito: Al igual que en la modalidad abierta, es indispensable obtener al menos el 10% de votos válidos del total de electores hábiles del padrón partidario para validar el proceso.

Al igual que en la modalidad abierta, es indispensable obtener al menos el del total de electores hábiles del padrón partidario para validar el proceso. Fecha: Se llevarán a cabo simultáneamente con las abiertas, el 17 de mayo.

3. Elecciones mediante Delegados

En esta modalidad, la elección no es directa por parte de toda la masa de afiliados, sino a través de delegados elegidos previamente. Estos representantes deben haber sido nombrados mediante voto universal y secreto por los militantes, respetando estrictamente los estatutos internos de cada partido.

Requisito: La organización requiere el 10% de votos válidos de los delegados electos para que sus candidaturas sean ratificadas y puedan participar en el proceso electoral regional y municipal.

La organización requiere el para que sus candidaturas sean ratificadas y puedan participar en el proceso electoral regional y municipal. Fecha: Este proceso se efectuará una semana después, el 24 de mayo.

El éxito de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 depende fundamentalmente de este paso previo. Las primarias garantizan que las candidaturas cuenten con un respaldo mínimo legítimo (10%), permitiendo que cada partido adapte el proceso a su estructura interna, ya sea mediante la participación ciudadana masiva, el voto de sus militantes o a través de sus cuadros de delegados.