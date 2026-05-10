Ancón: Fuerte explosión de torre de luz DEJA SIN LUZ a vecinos en pleno Día de la Madre

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La explosión de un transformador eléctrico interrumpió abruptamente las celebraciones del Día de la Madre en diversos sectores de Ancón, provocando indignación generalizada entre residentes y dueños de negocios, quienes exigen a la empresa responsable el restablecimiento urgente y definitivo del servicio básico.

Impacto en las familias y el comercio local

El incidente ocurrió en un momento crítico de reunión familiar, dejando a cientos de hogares a oscuras mientras preparaban los almuerzos festivos. Los vecinos manifestaron que este problema no solo arruinó los planes del domingo, sino que pone en riesgo constante su seguridad.

Según reportó el medio local Ancón es Ancón, los residentes del sector de Ancón Cercado mostraron su profundo malestar debido a que la falta de electricidad impidió continuar con los homenajes a las madres, calificando el hecho como un agravio directo a su tranquilidad.

Además del daño en la mercadería, existe un temor latente por la integridad de los equipos y electrodomésticos. Los constantes fallos y la potencia de la explosión del transformador podrían haber causado averías internas en motores de refrigeradoras y otros dispositivos electrónicos de alto costo.

🚨 #LOÚLTIMO | Varios sectores de Ancón no cuentan con servicio eléctrico tras explosión en torre: pic.twitter.com/1EYlLbNulg — Roger García (@RogerAderly) May 11, 2026

Exigencia de soluciones y respuesta técnica

Ante la gravedad de la situación, la población exige explicaciones detalladas a la empresa eléctrica encargada de la zona. Los afectados solicitan que no se realicen parches temporales, sino una inversión real en la infraestructura para evitar que estos estallidos se repitan constantemente.

La estabilidad del suministro eléctrico es fundamental para el desarrollo del distrito, especialmente en fechas donde el consumo aumenta por la actividad comercial. Los vecinos esperan que las cuadrillas de emergencia trabajen sin descanso hasta garantizar que la energía retorne a cada hogar.

Es necesario que las autoridades municipales supervisen las labores de reparación para asegurar el bienestar de los ciudadanos. La falta de energía en sectores vulnerables también incrementa la inseguridad ciudadana, facilitando el accionar de la delincuencia bajo la protección de la oscuridad total.

Finalmente, los afectados esperan que la empresa asuma su responsabilidad por los daños ocasionados durante este Día de la Madre. El restablecimiento del servicio debe ser la prioridad para detener las pérdidas de los comerciantes y devolver la normalidad a los hogares de Ancón.

La explosión de un transformador generó que el Día de la Madre termine en un corte de energía eléctrica en Ancón, afectando gravemente a los vecinos y comerciantes que hoy exigen una solución definitiva ante la falta de suministro estable.