Murió emblemático actor de 'Star Wars': Familiares, amigos y fans le dan último adiós en redes sociales

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del cine se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un emblemático actor que participó de la saga de 'Star Wars', a los 82 años. Familiares, amigos y fans recurrieron a las redes sociales para despedirse de él.

Dejó de existir uno de los actores del Imperio Galáctico

Los fanáticos de la película 'Star Wars' lloran la partida de Michael Pennington, aclamado intérprete escénico británico conocido por personificar a Moff Jerjerrod en 'Star Wars: El Retorno del Jedi' (1987).

La lamentable noticia fue confirmada por diversos medios internacionales como el diario The Thelegraph y Forbes así como también múltiples cuentas de seguidores de la producción cinematográfica de George Lucas. Hay que mencionar que, hasta el momento no se ha revelado las causas de su fallecimiento.

El actor será recordado por dar vida al oficial imperial encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte. Al respecto, fue protagonista de una icónica escena junto a Darth Vader, quien lo confronta por el retraso en las obras en nombre del emperador Palpatine, quedando grabada en la memoria de todos aquellos seguidores de la reconocida película.

Si bien su participación en la saga fue breve, su actuación logró consolidarlo como uno de los rostros más emblemáticos del Imperio Galáctico. Sin embargo, su trayectoria fue mucho más allá de aquella galaxia muy lejana debido a que fue en los escenarios, más que en la pantalla, donde dejó una huella indeleble.

El diario The Thelegraph informó sobre la muerte del actor

Michael Pennington y una vida entregada a la actuación

Nacido el 7 de junio de 1943, en Cambridge, Inglaterra, Pennington construyó una sólida trayectoria artística que abarcó el teatro, la televisión y el cine. Comenzó sus estudios en el Marlborough College y el Trinity College de Cambridge logrando hacerse un nombre en el teatro clásico británico en la Royal Shakespeare Company (RSC).

En 1986 cofundó la English Shakespeare Company junto al director Michael Bogdanov, en la que se desempeñó como codirector artístico hasta 1992. A lo largo de su carrera participó en más de 50 producciones teatrales y también tuvo presencia en el cine con títulos como 'La dama de hierro' (2011), en la que compartió elenco con Meryl Streep.

Además, su último trabajo fue en la serie 'Criado por lobos', del año 2022, participando en otras producciones de renombre como la serie 'Los Tudor' (2016) o la película 'Frágiles' (2015).

Gran vacío en el mundo de 'Star Wars' ha dejado el fallecimiento del actor Michael Paddington a los 82 años, recordado por interpretar a Moff Jerjerrod en la entrega 'Star Wars: El Retorno del Jedi' (1987).