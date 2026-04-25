Irán reanuda vuelos internacionales desde Teherán tras dos meses de tensión en el Medio Oriente

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Irán reanudó los vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional de la capital, Teherán, por primera vez desde que Estados Unidos e Israel atacaran el país hace dos meses.

Irán restablece sus conexiones aéreas internacionales

La televisión estatal iraní informó que este sábado 25 de abril, despegaron vuelos desde el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini de Teherán con destino a Estambul, Mascate (capital de Omán) y Medina (ciudad saudí). Con ello, se pondría fin a dos meses sin conexiones aéreas al exterior producto de la tensión en el Medio Oriente.

Las autoridades aeroportuarias detallaron que esta nueva fase operativa comenzó "con éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales" y se espera que el ritmo de las frecuencias "aumentará en los próximos días" de forma escalonada.

La reanudación de los vuelos comerciales internacionales se produce después de que en el último miércoles se retomaran vuelos nacionales desde Teherán a la ciudad nororiental de Mashad. Esta reciente medida dada a conocer este 25 de abril es vista como un paso clave hacia la normalización de las operaciones aéreas y el desplazamiento de miles de pasajeros, en medio de una tregua con Estados Unidos.

Contexto a la reanudación de vuelos

Durante el conflicto, la suspensión de vuelos y el cierre de espacios aéreos en varios países de Medio Oriente provocaron cancelaciones masivas, desvíos y afectaciones en el tráfico aéreo global, evidenciando el impacto del conflicto en la conectividad internacional.

Además, el subdirector de la Aviación Civil, Hamidreza Sanaei, indicó el miércoles que alrededor del 20% de la flota iraní de 130 aviones de pasajeros se encuentra fuera de servicio debido a los daños sufridos en ataques durante el conflicto.

Donald Trump prorroga el alto al fuego a Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión del alto al fuego a la República Islámica de Irán, a solicitud del primer ministro y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, respectivamente.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", anunció el mandatario a través de su cuenta pficial de Truth Social.

Ese anuncio se dio días después de que Irán volviera a cerrar el estrecho de Ormuz luego de que desde Washington ordenaran que sigan cerrados sus puertos. Esta medida fue considerada como un incumplimiento a los acuerdos y compromiso de alto al fuego que habían acordado ambos países 10 días atrás.

Es así como Irán anunció que su principal aeropuerto en Teherán volverá a operar este sábado 25 de abril, vuelos internacionales con varios destinos, entre los que figuran Turquía y China, coincidiendo con el alto el fuego acordado a comienzos de abril tras más de un mes de ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país en Medio Oriente.