Día de la Madre: Este es el país en Sudamérica que lo celebra el tercer domingo, pero de octubre

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, segundo domingo de mayo, millones de familias en Perú y gran parte de Sudamérica celebran el Día de la Madre. Sin embargo, no todos los países siguen esta misma fecha. Existen excepciones que rompen con la tradición instaurada por Estados Unidos en 1914, y que han mantenido calendarios propios por razones históricas, religiosas o patrióticas.

El país que lo celebra en octubre

Esta excepción a la regla es Argentina, país que festeja el Día de la Madre el tercer domingo de octubre. La razón se remonta a la antigua liturgia católica, que conmemoraba la Divina Maternidad de María cada 11 de octubre. Aunque el Vaticano trasladó esa festividad al 1 de enero, en Argentina la costumbre ya estaba muy arraigada y se decidió mantenerla.

Con el tiempo, para facilitar las reuniones familiares y asegurar que coincidiera con un fin de semana, la fecha se movió al tercer domingo de octubre. Así, la celebración se consolidó como una tradición propia, vinculada además a la primavera austral y al dinamismo comercial de esa época del año. Este año 2026, la fecha caerá el domingo 18 de octubre, y se espera un gran movimiento en hogares y comercios.

Argentina mantiene una fecha distinta por razones culturales.

Otros países con fechas distintas

Argentina no está sola en esta singularidad. En Bolivia, el Día de la Madre se celebra cada 27 de mayo, en homenaje a las Heroínas de la Coronilla, mujeres que lucharon en Cochabamba en 1812 contra el dominio español. Desde 1927, esta fecha se mantiene como un tributo patriótico que fusiona maternidad y resistencia histórica.

Por su parte, Paraguay festeja el Día de la Madre el 15 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su independencia. La fecha busca destacar figuras históricas como Juana María de Lara, entrelazando afecto familiar con orgullo nacional.

Mientras tanto, países como Perú, Colombia y Venezuela mantienen la celebración el segundo domingo de mayo, siguiendo la tradición estadounidense. Esta uniformidad responde a la influencia cultural y comercial de la fecha instaurada en 1914, que se expandió rápidamente por América Latina.

El Día de la Madre, más allá de los calendarios, refleja la diversidad cultural de Sudamérica. Argentina conserva octubre como símbolo de identidad religiosa y social; Bolivia lo vincula a la memoria histórica; y Paraguay lo enlaza con su independencia. En todos los casos, la esencia es la misma: rendir homenaje a las madres como pilares de la familia y la sociedad.