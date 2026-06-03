Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 3 de junio?

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar en Perú este miércoles 3 de junio te permitirá tomar decisiones más informadas y cuidar tu bolsillo. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta hoy.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 3 de junio?

Miles de ciudadanos se encuentran a la expectativa de la coyuntura política que vive el Perú por estar a puertas de la segunda vuelta electoral donde se elegirá al próximo presidente del país. Sin embargo, no solo ello es tema de gran importancia, ya que también se mantienen en vilo sobre cuál es el valor actual del dólar en el mercado cambiario peruano.

Saber el comportamiento de esta moneda estadounidense en Perú es esencial porque permite tomar mejores decisiones financieras, comerciales y personales, adaptándose a los cambios del mercado de forma más estratégica. Así que si estás pensando en comprar o cambiar esta divisa, es ideal identificar primero a cuánto fluctúa este miércoles.

Una entidad que te permite conocer el precio de esta moneda extranjera en territorio nacional de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brinda el valor oficial usado para fines tributarios y aduaneros en el Perú, que te mostramos a continuación para la jornada de hoy:

Ten en cuenta que el valor de la divisa estadounidense no es fijo porque responde principalmente a la ley de oferta y demanda. En ese marco, cabe destacar que el precio del dólar hoy en Perú presenta una leve variación a la baja en comparación al día de ayer, martes 2 de junio, donde la compra de la divisa era de S/3.410 y la venta a S/3.424.

Tipo de cambio del dólar paralelo en Perú

El término "dólar Ocoña" se utiliza en nuestro país para referirse al tipo de cambio que se negocia en el mercado paralelo o informal. Conocer el valor del dólar paralelo te permite tener un indicador alternativo y como una opción más competitiva que la banca tradicional.

Teniendo ese dato en cuenta, te revelamos cómo cotiza el dólar paralelo este miércoles 3 de junio, según la página de cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.400 | Venta S/ 3.420.

Precio del dólar Sunat y paralelo hoy, 3 de junio.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 2 de junio?

El precio del dólar en el país cerró el martes, 2 de junio, en 3,4110, (con una apertura de 3,4085), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4096, con un máximo de 3,4120 y un mínimo de 3,4070, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así cerró el dólar ayer en Perú.

Identificar el precio del dólar en Perú es esencial para entender y anticipar las fluctuaciones económicas que puedan afectar tus finanzas y la estabilidad económica del país, especialmente en la jornada de este miércoles 3 de junio.