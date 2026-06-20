Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado 20 de junio?

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es un dato clave para muchas personas para anticiparse a los cambios si piensan en invertir con esa moneda. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado 20 de junio.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú este sábado?

Perú está atravesando un momento clave en la coyuntura política, puesto que aún sigue el conteo de votos de la segunda vuelta electoral para poder definir quién será el próximo presidente del país. En medio de esa situación, los inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general, siguen buscando información relacionada a cuál es el precio del dólar en el mercado cambiario peruano.

Identificar el valor de la divisa estadounidense de forma diaria en nuestro país es importante debido a que es una referencia que se emplea en el mercado de divisas para determinar cómo le está yendo a la moneda local.

Además, el comportamiento del dólar afecta directamente en tu bolsillo y tus decisiones financieras. Saber las fluctuaciones de esa moneda extranjera te permite anticiparte a cambios económicos y manejar mejor los recursos personales y comerciales.

Por ello, te revelamos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta de esa divisa este sábado 20 de junio, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

SÁBADO 20 DE JUNIO COMPRA VENTA S/ 3.377 S/ 3.386

¿Bajó el precio del dólar hoy? Pues bien, los valores reflejados en el portal del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), refleja una ligera variación en el valor de la divisa, en comparación del día de ayer, 19 de junio, ya que la compra era de S/3.381, mientras que la venta era de S/3.388.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Recuerda que estar informado del comportamiento de esta moneda extranjera permite planificar mejor los gastos. Por ello, también te informamos sobre cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda, es el siguiente para este sábado 20 de junio:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390.

Precio del dólar en el mercado paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 19 de junio en Perú

Según lo señalado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la divisa cerró el viernes 19 de junio con un valor de S/3.3830 (con una apertura de S/3.3810), mientras que el tipo de cambio interbancario tuvo un promedio de S/3.3812, con un máximo de S/3.3840 y un mínimo de S/3.3780.

Valores del cierre del dólar ayer, según el BCR.

Antes de realizar cualquier operación financiera es ideal que sepas cuál es la fluctuación y el comportamiento de esa moneda estadounidense en Perú. Por ello, te revelamos cuál es su precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado 20 de junio en el mercado cambiario del país.