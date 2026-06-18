¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este jueves 18 de junio

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Precio del dólar hoy, 18 de junio, en Perú. Conocer cuál es su valor actual y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta te permitirá tomar decisiones estratégicas para cuidar tu poder adquisitivo este jueves.

Precio del dólar hoy, 18 de junio: ¿Subió o bajó?

El conteo de votos de la ONPE sobre la segunda vuelta electoral sigue en curso, por lo que la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente del Perú se mantiene en la ciudadanía. Pese a esa situación en el ámbito de la política peruana, las personas no dejan de lado el mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento del dólar en nuestro país.

Identificar a tiempo cuál es el precio de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano les permite evitar pérdidas o afectaciones a la economía de su hogar. Pues bien, aunque el sol sigue siendo la moneda oficial en Perú, muchos sectores de la economía operan en dólares, especialmente en bienes raíces, préstamos y productos importados.

Por ello, una entidad que permite estar al día sobre las fluctuaciones de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El tipo de cambio reflejado en su página web es utilizado como referencia oficial en el país para fines tributarios, aduaneros y contables, y se basa en la cotización de cierre del día anterior reportada por la SBS. Así cotiza la moneda este jueves 18 de junio:

JUEVES 18 DE JUNIO Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio de este miércoles 17 de junio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.378 S/ 3.384

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación en comparación al día de ayer miércoles 17 de junio, donde la compra de la divisa era de S/3.376 y la venta era de S/3.382.

Tipo de cambio del dólar paralelo en Perú

El dólar Ocoña es el "dólar de la calle", es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio y se ve influenciado por la ley de la oferta y demanda en el país. Saber el precio de la divisa en este sector también es esencial.

De acuerdo al portal de cuantoestaeldolar.pe el comportamiento de esta moneda verde el jueves 18 de junio es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390.

Dólar paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 17 de junio

El precio del dólar en el país cerró ayer, miércoles 17 de junio en S/3,3800, (con una apertura de S/3,3760), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3818, con un máximo de S/3,3850 y un mínimo de S/3,3780.

Valor del cierre del dólar ayer, 17 de junio.

Recuerda que el precio de esta divisa varía por múltiples factores económicos, políticos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional como la política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones), precio de las commodities, inestabilidad política local e intervención del BCRP.

Lo ideal es conocer el precio del dólar hoy en Perú para anticiparte a los cambios y evitar pérdidas. Por ello, en Exitosa te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este jueves 18 de junio.