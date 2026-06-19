Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este viernes 19 de junio

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar hoy, viernes 19 de junio, en Perú y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo. Aquí los detalles del comportamiento de la divisa esta mañana.

¿Bajó el precio del dólar en Perú? Cotización Sunat

Perú sigue bajo la expectativa de cuál candidato será el próximo presidente del Perú tras el avance del conteo de votos de la ONPE de la segunda vuelta electoral 2026. En medio de esta situación, la ciudadanía, inversionistas y empresarios no dejan de lado el mantenerse informados sobre cuál es la cotización del dólar de forma diaria para anticiparse a los cambios y fluctuaciones.

Pues bien, conocer el precio actual de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano, permite entender cómo funciona la economía global, cómo afectará en nuestras finanzas personales o comerciales y ayudará a planificar de manera más efectiva nuestros gastos.

Por ello, para evitar pérdidas y tomar decisiones más acertadas si estás pensando en invertir con esa divisa en Perú, te revelamos cuál es su valor actual este viernes 19 de junio, que se refleja en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El tipo de cambio para la compra y venta hoy es el siguiente:

VIERNES 19 DE JUNIO ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este jueves 18 de junio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.381 S/ 3.388

La institución actualiza estos valores en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes y puedes revisarlo a través de este LINK. De acuerdo a esas cifras, se puede observar una leve variación en el precio en comparación al día de ayer, jueves 18 de junio, donde la compra era de S/3.378 y la venta: S/3.384.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 19 de junio

Recuerda que el precio del dólar puede variar y no solo por la incertidumbre política que vive actualmente Perú, sino por otra serie de factores como las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED), precio de los commodities, intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ley de oferta y demanda, o inestabilidad política local e internacional.

Asimismo, antes de comprar o vender dólares es ideal saber cuál es el tipo de cambio en el mercado paralelo (casas de cambio). Según la página cuantoestaeldolar.pe el comportamiento de esa divisa es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/3.365 | Venta S/3.390.

Precio del dólar 'Ocoña' o de la calle en el mercado paralelo hoy, 19 de junio.

Así cerró el dólar ayer, 18 de junio

Si piensas invertir con dólares este viernes, también es ideal identificar a cuánto cerró esa moneda extranjera en nuestro país el día de ayer. De acuerdo al BCRP el precio de esa divisa al finalizar el 18 de junio fue el siguiente:

Cerró en S/3,3840, (con una apertura de S/3,3850), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3855, con un máximo de S/3,3890 y un mínimo de S/3,3830.

Así cerró el tipo de cambio del dólar ayer, 18 de junio.

También puedes consultar el precio del dólar y cuál es su comportamiento en el país, en portales de entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Banco de la Nación y medios económicos como Reuters y Bloomberg.

Para ayudarte a gestionar mejor tus finanzas este viernes 19 de junio, te revelamos cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo y Sunat.