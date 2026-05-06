Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este miércoles 6 de mayo

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio del dólar cerró este miércoles 6 de mayo con su primera caída desde que iniciara el mes. En esta nota te contamos sobre la cotización de la divisa estadounidense en el mercado interbancario y el mercado paralelo para así evitar gastos de bolsillo considerables.

Precio del dólar este 6 de mayo, según SUNAT

El tipo de cambio del dólar es uno de los indicadores económicos más relevantes para la vida cotidiana debido a su carácter de divisa por excelencia en el mundo.

Su variación afecta directamente el precio de productos importados, las deudas en moneda extranjera, las remesas del exterior y la rentabilidad de las empresas que operan en ambas divisas

En este sentido, conocer la cotización diaria del billete verde permite a ciudadanos, empresarios e inversionistas tomar decisiones financieras más informadas y así registrar menores pérdidas económicas.

En Perú existen varias instituciones que publican el tipo de cambio del dólar, cada una con un propósito distinto. En el caso de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), esta publica el valor legal de la moneda extranjera para trámites tributarios y aduaneros.

Según dicho portal, el tipo de cambio del dólar en el mercado interbancario para esta fecha es la siguiente:

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO COMPRA VENTA S/ 3.491 S/ 3.498

Tipo de cambio del dólar paralelo HOY

A diferencia del tipo de cambio oficial publicado por la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS) o los bancos, el dólar paralelo ―también conocido como dólar Ocoña o de la calle― refleja las transacciones donde la competencia entre cambistas genera un precio distinto.

Conocer el precio del dólar paralelo importa porque es el tipo de cambio que más se acerca a la experiencia económica real de la mayoría de peruanos. Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del 'dólar de la calle' para esta jornada del 6 de mayo es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.475 | Venta S/ 3.500

¿En dónde se puede revisar el precio del dólar?

Así como la SBS refleja el valor de la divisa estadounidense en el mercado local y la SUNAT lo convierte en ley, los bancos toman como referencia dicha cifra y lo cobran con ganancia incluida.

Ahora bien, si deseas tener una referencia sobre el precio interbancario global, se recomienda visitar la plataforma de Bloomberg en Línea que muestra el pulso financiero a nivel mundial en tiempo real.