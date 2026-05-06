Corte de AGUA en Lima el 7 de mayo: Lista de distritos afectados con la suspensión, según Sedapal

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en Lima sorprenderá a miles de usuarios este jueves 7 de mayo, según Sedapal. Conoce cuáles son los distritos que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

De acuerdo a Sedapal, la restricción del agua potable en algunos distritos de la capital este jueves se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes en las redes y otras acciones que sigan permitiendo brindan un servicio de calidad a los usuarios.

En ese marco, exhortó mantenerse informado sobre la programación del corte a través de su portal oficial y en caso el servicio no vuelva en el horario programado no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.

Asimismo, pidió a los vecinos de las zonas afectadas por la suspensión temporal, que tomen medidas previsionales como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya.

Distritos afectados con corte de agua el 7 de mayo

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa y el cronograma oficial compartido a través de su canal de difusión de WhatsApp, estos son los distritos de Lima que no tendrán agua el 7 de mayo:

En La Molina

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Urb. El Sol de La Molina II y III etapa, Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos.

hasta las 9:00 p.m. en Urb. El Sol de La Molina II y III etapa, Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. Las Flores de La Molina. Cuadrante: Urb. El Sol de La Molina I, II, III y IV etapa, Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina (Pilones), Urb. La Riviera.

En Breña

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Cercado, Urb. Nosiglia. Cuadrante: Av. Brasil, Av. Pedro Ruiz, Jr. Loreto y todas las calles interiores a este cuadrante.

Sin servicio en Villa María del Triunfo

Asimismo, la empresa estatal precisó que el corte de agua se ejecutará en el distrito de Villa María del Triunfo, precisamente en los siguientes sectores que se detallan en la imagen:

Zonas afectadas en Villa María del Triunfo.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Asociación de Vivienda Bellavista, Asociación Programa de Vivienda Costa del Sol, Asociación Villa Victoria de Carabayllo II etapa, centro poblado rural Santa Rosa, Programa de Vivienda Bonavista, Programa de Vivienda La Florida II etapa, Programa de Vivienda Las Orquídeas de Carabayllo II, Programa de Vivienda Villa Emilia, Pueblo Centro Poblado Rural Punchauca.

hasta las 8:00 p.m. en Asociación de Vivienda Bellavista, Asociación Programa de Vivienda Costa del Sol, Asociación Villa Victoria de Carabayllo II etapa, centro poblado rural Santa Rosa, Programa de Vivienda Bonavista, Programa de Vivienda La Florida II etapa, Programa de Vivienda Las Orquídeas de Carabayllo II, Programa de Vivienda Villa Emilia, Pueblo Centro Poblado Rural Punchauca. Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Cruz Milagrosa La Flor, A.H. Las Dalias 17 de Febrero, Asociación de Vivienda Villa Caudivilla, Asoc. de Viv. Caudivilla Ampliación, Asoc. de Propietarios Los Girasoles de Carabayllo II etapa, Asoc. de Propietarios El Portal de Carabayllo, Asoc. de Propietarios Villa Gloria, Asoc. de Propietarios Villa Los Ficus, Asoc. de Viv. El Estanque de Carabayllo, Asoc. de Viv. La Muralla-sector 352.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Sectores sin agua el 7 de mayo en SJL.

Ante el anuncio del corte de agua el 7 de mayo en Lima, Sedapal reveló que al menos cinco distritos se verán afectados con la suspensión del servicio por hasta 12 horas. ¡Toma tus precauciones!