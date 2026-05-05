Metropolitano: Colapso en la Estación Javier Prado tras fuerte choque de buses en San Isidro

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El servicio del Metropolitano sufrió un grave colapso operativo este martes tras registrarse el choque de un bus contra la baranda de seguridad en la Vía Expresa. Este incidente bloqueó el carril exclusivo, dejando consigo largas filas de unidades varadas y dejando a cientos de usuarios esperando en los embarques.

Impacto en la frecuencia y malestar de usuarios

Pese a que el bus siniestrado fue retirado con celeridad de la Vía Expresa, el flujo de vehículos no retornó a la normalidad de inmediato. Las aglomeraciones persisten en la estación Javier Prado, donde los pasajeros fueron reportando demoras.

🚍 Larga fila de buses varados en la estación Javier Prado del Metropolitano tras un choque en la estación Andrés Reyes. 🚨 Pese a demora de buses, pasajeros esperan para abordar las unidades. ⚠️ #Metropolitano #JavierPrado #Tránsito pic.twitter.com/WeYdDdp0lA — Agencia Andina (@Agencia_Andina) May 6, 2026

La congestión se viene concentrando principalmente en el sentido de Norte a Sur. Esto ha provocado que los buses se detengan en cadena, impidiendo que las personas puedan abordar de manera fluida en los puntos de mayor demanda.

La situación es especialmente crítica en el embarque sur, donde la hilera de unidades detenidas se extiende por varios metros. Muchos usuarios optaron por abandonar las estaciones ante la falta de movilidad, buscando medios de transporte alternativos en las vías auxiliares de la zona comercial.

Usuarios se vienen quejando de la demora del servicio.

Medidas de contingencia y estado de la vía

La operatividad del sistema se ve afectada por el diseño de carril único, que impide el sobrepaso cuando ocurre un choque. Esta fragilidad estructural causa que un incidente menor en San Isidro termine paralizando el transporte hasta el distrito de Chorrillos en pocos minutos.

La falta de rutas de escape dentro de la trinchera de la Vía Expresa complica cualquier labor de auxilio mecánico o médico. Los conductores de las unidades posteriores deben esperar la liberación total del carril para poder avanzar, lo que genera el efecto dominó.

Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones y utilizar rutas alternas como la Avenida Arequipa para evitar mayores retrasos. El Metropolitano opera actualmente con intermitencias mientras se intenta regularizar el intervalo de paso entre cada bus para el descongestionamiento total de la Estación Javier Prado.

Las autoridades de transporte han solicitado paciencia a los ciudadanos mientras las unidades vacías son enviadas a los puntos con mayor saturación. Se espera que para el cierre de la jornada operativa la fluidez en la Estación Javier Prado recupere sus niveles habituales.

Para evitar incidentes similares, la ATU evalúa protocolos de respuesta más ágiles que permitan el retiro de buses en tiempos menores. Sin embargo, la alta demanda de la hora punta hace que cualquier caos por choque de buses sea difícil de mitigar.