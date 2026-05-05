Virus Coxsackie: Defensoría del Pueblo exhorta a ministerios reforzar medidas ante incremento de casos en colegios

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el incremento de casos del síndrome de mano, pie y boca, causado por el virus Coxsackie, que afecta principalmente a niños menores de cinco años.

En un comunicado oficial, exhortó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación a reforzar las medidas de prevención y control en instituciones educativas, guarderías y espacios colectivos, donde la enfermedad puede propagarse con rapidez.

Exhortación a las autoridades

La Defensoría instó a los sectores Salud y Educación, en todos los niveles de gobierno, a intensificar la vigilancia epidemiológica y garantizar la notificación oportuna de casos.

También pidió emitir lineamientos claros para la prevención y control en colegios, así como fortalecer la articulación intersectorial para implementar protocolos sanitarios que permitan una respuesta rápida ante posibles brotes.

Medidas en el ámbito escolar

El pronunciamiento recomienda reforzar las condiciones de higiene en los centros educativos, promover el lavado frecuente de manos, asegurar la desinfección de superficies y disponer medidas oportunas ante la identificación de estudiantes con síntomas. La Defensoría enfatizó que los niños afectados deben permanecer en casa hasta su recuperación para evitar contagios masivos.

🚨𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗘𝗫𝗛𝗢𝗥𝗧𝗔 𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗 𝗬 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗔 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗭𝗔𝗥 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗜𝗩𝗔𝗦 𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗡𝗗𝗥𝗢𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗢, 𝗣𝗜𝗘... pic.twitter.com/U5Rv25Gh1F — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) May 6, 2026

La institución recordó a madres, padres y cuidadores la importancia de no enviar a los niños con síntomas a la escuela, fomentar hábitos de higiene y acudir a un establecimiento de salud ante la aparición de signos compatibles con la enfermedad.

Aumento del brote en Lima y el país

De acuerdo con el Ministerio de Educación, en Lima se han registrado 20 casos en estudiantes, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a cerca de 300 niños en más de 80 colegios. Aunque la enfermedad suele ser leve y autolimitada, su alta capacidad de contagio ha obligado a suspender clases en algunos salones y trasladarlas a la virtualidad por periodos de hasta dos semanas.

Sin embargo, ello no deja de ser perjudicial tanto en la salud como en el desarrollo normal de actividades de los menores. En Lince, por ejemplo, una alerta se dio en la I.E. Melitón Carvajal, tras reportarse de casos de la enfermedad en cuatro aulas, lo que derivó en la suspensión de clases presenciales en estas mientras se controla el brote.

El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo busca reforzar la conciencia pública sobre la necesidad de medidas preventivas frente al virus Coxsackie. Si bien la enfermedad no suele ser grave, su rápida propagación en entornos escolares exige un compromiso conjunto de autoridades y familias.

La vigilancia epidemiológica, la higiene en los colegios y la responsabilidad de los padres son pilares para contener el brote y proteger la salud de los niños, quienes constituyen la población más vulnerable.