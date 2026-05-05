INEI reporta aumento del uso de billeteras digitales en población de pobreza

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio del más reciente informe del INEI, la institución reporta que el uso de billeteras digitales en el Perú sigue en expansión, incluso entre los sectores de pobreza.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 21.4% de la población en condición de pobreza, mayor de 18 años, realizó pagos mediante billetera digital al cierre del 2025.

Dicha cifra representa un aumento significativo de 7.2 puntos porcentuales frente al 14.2% registrado en el año 2024.

Avance en los pagos digitales

A medida que se han ido implantando las herramientas digitales en el Perú, el impacto de los pagos digitales ha implantado un cambio en los hábitos financieros en la población.

En el caso de la población en pobreza extrema, el uso de estos medios también mostró un incremento, alcanzando el 9.4% en el 2025, frente al 5.7% del año anterior.

Como parte del análisis completo abordado por la institución, los resultados del panorama general se encontraron en el articulo "Evolución de la pobreza monetaria 2016 - 2025".

📘📊 ¿Cómo han evolucionado los indicadores de pobreza monetaria en el Perú durante los últimos diez años? Conócelo a través del informe técnico del #INEI, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (#ENAHO).



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Acceso a entidades bancarias

Otro indicador clave de la inclusión financiera es el acceso al sistema bancario.

Según el INEI, el 44.6% de la población en situación de pobreza cuenta con al menos una cuenta en el sistema financiero en el 2025.

Esto representa un crecimiento de 2.4 puntos respecto al 2024, y un aumento exponencial de 21.3 puntos porcentuales en comparación con el 2019, antes de la pandemia.

Dicho crecimiento evidencia un avance estable en la inclusión financiera en Perú, que supone el acceso y uso de servicios como cuentas de ahorro, pagos, créditos y seguros.

Como parte del avance, el uso de estos servicios permiten que más personas puedan integrarse al sistema económico formal y acceder a transacciones de manera eficaz.

Aspectos positivos que fortalecen las estadísticas avaladas por el INEI

Uno de los aspectos que destaca el INEI es el impulso de la inclusión financiera, debido a que contribuye directamente a la reducción de la pobreza y fomenta el desarrollo económico y la estabilidad del país.

Siguiendo esa línea, el crecimiento de los pagos digitales se posiciona como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la población.

Los resultados del INEI reflejan un escenario en el que la digitalización financiera por medio del uso de billeteras digitales ayuda a generar impacto positivo en la sociedad peruana, en este caso, en la población de pobreza.