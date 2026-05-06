Magaly destruye a Andrea Llosa tras el cierre de su programa 'La verdad a prueba': "No duró ni dos meses"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no tuvo piedad a la hora de cuestionar la salida de Andrea Llosa de Panamericana TV. La conductora de espectáculos aseguró que el programa de su excompañera de canal ya no funcionaba desde hace muchísimo tiempo y que ella ya lo había advertido. También criticó duramente la actitud con la que Andrea ha tomado su retiro, asegurando que es una conformista.

Magaly destruye a Andrea tras quedarse sin programa

Desde hace varios días, la 'Urraca' viene analizando los programas de otros canales, especialmente los que han sido retirados del aire a pocos meses de haberse estrenado. Esta vez no pudo evitar hablar del cierre de 'La verdad a prueba', que fue levantado del aire apenas tres meses después de su estreno.

Magaly consideró que la actitud con la que Andrea tomó el fin de su programa no sería la adecuada. "Ahora esta chica, a la que le levantaron su programa de Panamericana, no duró ni dos meses, pero ella se fue muy tranquila y desde una playa presentó su versión: 'Simplemente no funcionó, pues'. ¡Qué actitud tan derrotista!", indicó.

Asimismo, recordó que cuando compartían canal, Andrea le dejaba un colchón de rating muy bajo y que para ella era difícil levantarlo, ya que muchas veces encontraba apenas tres puntos. "Estuvo acá y todo el mundo le decía que el programa no estaba funcionando", recordó.

Magaly también aprovechó para recordarle al público que la televisión comercial es muy dura y que, así como el público puede apoyarte hoy, también puede olvidarte mañana. Por eso, aseguró que es importante la constancia y renovarse cada cierto tiempo, ya que los canales buscan recuperar la inversión con la que se produce un programa.

"La televisión es cruel, es una jungla. Acá solo los más fuertes sobreviven. No hay que ser conformistas, en la vida se lucha hasta el final, te vas peleando", concluyó.

¿Qué dijo Andrea sobre su salida?

Andrea, conocida por realizar pruebas de paternidad en su programa, utilizó sus redes sociales para hacer un pronunciamiento oficial sobre su salida de Panamericana, asegurando que muchos le han preguntado el motivo por el que su programa fue retirado del aire.

Llosa también se tomó un momento para agradecer la preferencia del público y la oportunidad que le dio Panamericana Televisión para ingresar al canal. Además, resaltó que se fue en los mejores términos y que se tomará un tiempo para replantear su situación y ver hacia dónde apunta su futuro laboral.

De esta manera, Magaly Medina cuestionó duramente la salida de Andrea Llosa y el fracaso de su programa, insistiendo en que la televisión exige resultados y carácter. Para la 'Urraca', asumir el final con tranquilidad refleja conformismo en un medio competitivo donde solo sobreviven quienes se reinventan constantemente.