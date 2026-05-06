¡Atención, padres! Facebook y WhatsApp permitirán supervisar los mensajes que tus hijos intercambian con la IA

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Meta ha dado un nuevo paso en materia de seguridad digital al anunciar una función de control parental que permitirá a los adultos conocer de qué hablan sus hijos adolescentes con la inteligencia artificial. La medida se aplicará en plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, generando debate sobre privacidad y protección.

¿Cómo funcionará esta herramienta?

Esta nueva herramienta permitirá a los padres acceder a un resumen de los temas que sus hijos consultan con la IA durante la última semana. No se mostrarán conversaciones completas, pero sí categorías como salud, estudios, entretenimiento o bienestar. La opción estará disponible en la sección de supervisión, facilitando un mayor seguimiento sin invadir totalmente la intimidad.

La compañía explicó que esta función solo podrá ser utilizada por adultos que ya supervisan cuentas de adolescentes mayores de 13 años. Además, se integrará en una pestaña llamada "Información", donde los usuarios podrán explorar subcategorías más específicas. La intención es ofrecer una guía clara para que los padres entiendan los intereses y preocupaciones de sus hijos.

Este anuncio llega en un contexto donde diversos países han comenzado a restringir el acceso de menores a redes sociales. Los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial, especialmente en edades tempranas, han encendido las alarmas en gobiernos y especialistas, quienes advierten sobre la necesidad de establecer límites y acompañamiento digital.

En paralelo, Meta señaló que cuenta con un grupo de expertos que asesoran sobre el bienestar de los adolescentes en entornos digitales. Incluso participa el Consejo Nacional de Prevención del Suicidio. La medida también responde a casos trágicos relacionados con chatbots, lo que ha impulsado a la empresa a reforzar sus herramientas de protección.

Meta anuncia nueva función de control parental

¿Cuántas horas pueden pasar los niños con el celular?

El tiempo recomendado que los niños pueden pasar frente al celular varía según la edad, pero especialistas coinciden en que debe ser limitado y supervisado. Para menores de 6 años, se sugiere no más de una hora diaria, mientras que entre los 6 y 12 años puede extenderse hasta dos horas.

En el caso de adolescentes, el uso puede ser un poco más flexible, pero siempre con límites claros. Expertos recomiendan no superar las tres horas al día y priorizar actividades educativas. También es clave evitar el uso del celular antes de dormir, ya que afecta el descanso y la salud mental.

En este contexto, herramientas como las anunciadas por Meta en Facebook, Instagram y WhatsApp pueden ser aliadas para que los padres supervisen el contenido que consumen sus hijos y promuevan un uso más responsable.