Alerta por primer friaje del año: Senamhi advierte drástico cambio de clima que impactará distintas regiones

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según el último informe de Senamhi, el país experimentará el primer friaje del año que generará cambios significativos en distintas regiones.

Algunos de los cambios que se podrán experimentar en este acontecimiento son fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento y un brusco descenso de temperaturas.

Mensaje difundido por la página oficial

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, anunció la llegada del primer friaje del año, un hecho que cambiará drásticamente las condiciones climáticas presentes en los últimos meses.

Incluso, estas variaciones no solo se darán en la capital, sino que tambien impactarán en el clima de regiones que tienen un clima prácticamente parejo todo el año, como es el caso de la selva peruana.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 9 al 11 de mayo, se prevé el descenso de la temperatura diurna, en la selva, asociado al primer friaje del año.



✅ Este evento estará acompañado de cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento.



📲https://t.co/6Ya1yDRnYP pic.twitter.com/UR1ILcGNMe — Senamhi (@Senamhiperu) May 5, 2026

En el comunicado, el organismos menciona que este evento climático causará precipitaciones "de moderada a fuerte intensidad". Estos cambios se manifestarán con descargas eléctricas, ráfagas de viento y un drástico descenso en las temperaturas, especialmente en las de la mañana y la noche.

¿Cuándo comenzará este primer friaje del año en el país?

Según lo difundido por el Senamhi, el primer friaje del año ingresará al país la noche del viernes 8 de mayo, por medio de una masa de aire frío que comenzará su recorrido por la selva sur y avanzará progresivamente hacia la selva central y norte.

Asimismo, este fenómeno se extenderá hasta el martes 12 de mayo. En ese sentido, según los pronósticos climatológicos, se estima que habrá un descenso importante de las temperatura, sobre todo en las noches.

En la selva sur, los valores podrían acercarse a los 14 °C, mientras que en la selva central oscilarían entre 18 °C y 19 °C, y en la selva norte entre 18 °C y 20 °C.

"En cuanto a las temperaturas diurnas, se prevén valores cercanos a los 22 °C en la selva sur, alrededor de los 25 °C en la selva central y temperaturas próximas a los 27 °C en la selva norte", detalló el Senamhi

Zonas en alerta

El Senamhi emitió una alerta naranja ante la llegada del primer friaje del año, advirtiendo lluvias intensas en 12 regiones de la selva peruana.

Según detalló en su portal oficial, entre el 8 y el 10 de mayo se registrarán cambios en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Finalmente, el oportuno aviso del Senamhi sobre estas modificaciones a causa del primer friaje del año hace que las distintas regiones tomen precauciones.