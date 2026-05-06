Indignación en Trujillo: PJ ordenó liberación de conductora que atropelló y dejó en UCI a vigilante

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un lamentable hecho ha captado la atención de todo Trujillo luego que una mujer con el brevete vencido y en estado de ebriedad atropellara a un vigilante. Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima se encuentra luchando por su vida en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo.

PJ ordena liberación de mujer que atropelló a vigilante

El siniestro generó aún mayor controversia al conocerse que Maricsa Polet Alfaro Cerna, identidad de la fémina, contaba con la licencia caduca desde hace 4 años y que tenía en su sangre cuatro veces más la cantidad de alcohol permitida.

A pesar de dichos agravantes, el Poder Judicial ordenó la liberación de la mujer de manera inmediata. De acuerdo a la corresponsal de Exitosa en Trujillo, la decisión fue tomada por el primer juez de investigación preparatoria transitoria.

Eso sí, la Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad, tras conocer esta decisión, ordenó el inicio de un proceso contra Alfaro Cerna por el presunto delito de lesiones culposas en agravio de Juan Martínez Torres, vigilante afectado.

El Ministerio Público solicitó que se le impongan comparecencia con restricciones y otras diligencias que puedan demostrar su culpabilidad. El pedido ya fue recibido por la Unidad de Flagrancia de la PNP por lo que en las próximas horas podría haber cambios en la situación legal de la acusada.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El Poder Judicial ordenó la liberación de la mujer que atropelló a un vigilante en Trujillo, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus heridas. En paralelo, la Fiscalía solicitó la incoación de un proceso... pic.twitter.com/rPQWzsDIML — Exitosa Noticias (@exitosape) May 6, 2026

Separan a policías que consignaron caída de altura

Otro hecho relacionado a este lamentable atropello que ocasionó molestia e indignación en la ciudadanía trujillana fue el parte policial el cual consignó el siniestro como una caída de altura. A pesar de las imágenes, los efectivos policiales elaboraron este documento que luego fue denunciado por su familia.

Al respecto, Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial de La Libertad, anunció la separación de estos agentes al considerar que no actuaron con el profesionalismo necesario a pesar de las imágenes reveladas por las cámaras de seguridad.

"Los policías, desde mi punto de vista, han actuado por falta de profesionalismo porque hemos verificado de manera presencial el diagnóstico real de la víctima tras el accidente. Iniciarles una investigación ante el órgano de control y generar su cambio a otra unidad por falta de profesionalismo", indicaron.

En resumen, el Poder Judicial ordenó la liberación de Maricsa Polet Alfaro Cerna, mujer que atropelló y dejó en UCI a un vigilante en Trujillo. La acusada manejaba en estado de ebriedad y con la licencia vencida.