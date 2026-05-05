Cancillería confirma que siete peruanos atrapados en Rusia lograron retornar al país

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que siete connacionales retornaron desde Rusia entre el 3 y 4 de mayo, en el marco de la crisis que involucra a peruanos captados con falsas ofertas laborales y luego enviados a participar en la guerra.

Con este grupo, ya son 25 los compatriotas que han logrado regresar al país desde inicios de abril, gracias a las gestiones de la Cancillería y la asistencia consular en Moscú.

El comunicado oficial

En su pronunciamiento, la Cancillería precisó que este retorno de connacionales se cumplió a como se tenía previsto, subrayando que los mismos contaron con asistencia por parte de organismos diplomáticos del Perú en Rusia, permitiendo que retornen con seguridad al país.

"Tal como estaba previsto, entre el domingo 3 y lunes 4 de mayo, retornaron al país 7 connacionales desde Rusia, quienes recibieron la asistencia y protección de nuestra Embajada y Sección Consular en Moscú".

Asimismo, el documento subraya que todos ellos, sumados a los otros peruanos que retornaron desde inicios de abril, se encuentran a buen resguardo junto a sus respectivas familias.

"Hasta el momento y desde principios de abril, se ha logrado el retorno de 25 peruanos quienes ya se encuentran junto a sus familiares".

Reserva por seguridad

El Ministerio aclaró que, por razones de seguridad y protección de los connacionales, no es posible compartir detalles específicos sobre los vuelos o rutas de retorno. La medida busca evitar riesgos adicionales para quienes aún permanecen en territorio ruso o se encuentran en proceso de repatriación.

Comunicado de la Cancillería.

La Cancillería indicó que continúa trabajando en los demás casos reportados por familiares, incluyendo connacionales que ya estarían sirviendo en las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y otros que todavía no han sido alistados. La institución reafirmó su compromiso de brindar acompañamiento y protección consular en cada etapa del proceso.

Críticas desde la defensa de las familias

SIn embargo, cabe señala lo que ocurrió horas antes del comunicado oficial de la Cancillería. El abogado Percy Salinas, representante de más de 300 familias de connacionales afectados, señaló que los peruanos retornaron en condiciones delicadas de salud y sin acompañamiento institucional.

Según explicó para Perú21, estos llegaron al país presentando cuadros de deshidratación, bajo peso y estrés postraumático, confirmados en exámenes médicos realizados tras su llegada. El letrado cuestionó además que los gastos de traslado y atención médica hayan sido asumidos por las propias familias, alegando que hubo una "desprotección total" al momento de su arribo.

Las declaraciones contrastan con el comunicado oficial, que enfatiza la asistencia consular y la protección brindada por la Cancillería. Este desfase evidencia que, más allá de los comunicados, el reto del Estado peruano es garantizar un acompañamiento integral que no solo asegure el retorno físico, sino también la recuperación emocional de quienes fueron víctimas de engaños y captación con fines bélicos.