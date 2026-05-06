Hantavirus que causó la muerte de 3 personas en crucero es de cepa Andes, transmisible entre humanos

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, así lo confirmó un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cepa Andes de hantavirus causó fallecimiento de personas en crucero

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha afectado a al menos ocho personas, de las cuales tres de ellas han perdido la vida. Al respecto, el director de la OMS, Tedro Adhanom ha confirmado que los infectados han sido enviados a Países Bajos para que reciban asistencia médica.

En ese contexto, gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque se identificó que la cepa Andes del hantavirus fue el causante del deceso de los tres viajeros, así lo ha comunicado el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

Hay que mencionar que, tras dicha detección el centro médico señaló que esta información fue notificada inmediatamente a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a su vez a la Organización Mundial de la Salud. Ello, debido al alto nivel de riesgo epidemiológico que representa esta cepa del hantavirus.

En paralelo, el barco bajo bander neerlandesa, que viajaba entre las islas Canarias y Argentina, será acogido por España entre los próximos "3 o 4 días", así lo confirmó el Ministerio de Sanidad del país europeo, basado en el derecho internacional, mediante un comunicado.

"Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países (...) se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación", señala el texto.

Publicación de la OMS en el que informa la cepa Andes

¿Qué es la cepa Andes de hnatavirus?

La cepa Andes del hantavirus es considerada especialmente peligrosa debido a que a diferencia de otras variantes sí puede transmitirse de persona a persona. Esta procede de Sudamérica y se asocia sobre todo a Argentina y Chile.

Recordemos que, la OMS describe que los hantavirus son virus zoonóticos que infectan naturalmente a los roedores y que ocasionalmente se transmiten a los humanos y que se contagían por contacto con excrementos, saliva u orina de estos animales infectados.

La infección en personas puede provocar afecciones graves y, a menudo, la muerte aunque su gravedad varía según el tipo de virus y la ubicación geográfica. Además, es el causante del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, un tipo de enfermedad respiratoria.

Como vemos, el reporte de un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha ocasionado la muerte de tres personas sobre ello un laboratorio que colabora con la OMS detectó que la causa de los decesos fue la cepa Andes, que es transmisible en humanos.