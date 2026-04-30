Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este jueves 30 de abril?

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La persistente debilidad del sol peruano frente al dólar se ha vuelto una constante en el panorama peruano, donde el tipo de cambio oficial refleja la profunda inquietud de los inversores ante la definición de las elecciones y la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio. Por ello, en esta nota te contamos cuál es la cotización del billete verde para este jueves 30 de abril, tanto en el mercado bancario como en el paralelo.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves 30 de abril?

Según el medio especializado Bloomberg Línea, desde que se celebraron los comicios el pasado 12 de abril, el sol peruano ha registrado un retroceso acumulado del 4%, una cifra que pone de manifiesto la extrema sensibilidad de los activos frente a un proceso electoral cargado de polarización.

Ante este escenario de alta incertidumbre, el dólar se mantiene como principal activo refugio, por lo que se recomienda a los inversionistas priorizar la diversificación en monedas fuertes, entre ellas el euro y el oro. En Latinoamérica, otras monedas que retroceden de manera similar al sol peruano son el peso uruguayo y la lempira hondureña.

Ahora bien, según el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para este jueves 30 de abril, la moneda estadounidense se cotiza en S/3.523 para la compra y S/3.529 para la venta .

Al contrastar estas cifras con la jornada del miércoles 29 de abril, se observa un incremento significativo en la paridad. El día anterior, el billete verde cerró en S/3.513 para la compra y S/3.519 para la venta, lo que representa un avance de diez puntos básicos en ambas posiciones

JUEVES, 30 DE ABRIL COMPRA VENTA S/ 3.523 S/ 3.529

¿Cuál es el precio del dólar paralelo hoy?

Los expertos aconsejan siempre mantenerse pendientes del comportamiento del precio del dólar en el mercado informal o paralelo, donde se compran y venden divisas extranjeras por fuera de las regulaciones oficiales.

Conocer su cotización importa porque a diferencia del tipo de cambio oficial que puede estar artificialmente bajo, el valor paralelo tiende a reflejar la verdadera escasez o abundancia de la divisa. Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, la cotización del dólar para este jueves 30 de abril en el mercado informal es la siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.500 | Venta S/ 3.530

En conclusión, el precio del sol peruano continúa registrando una tendencia al alza frente al dólar estadounidense.