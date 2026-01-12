¿Subió el precio del dólar? Conoce cómo cotiza el tipo de cambio HOY, 12 de enero, en Perú

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Conocer el tipo de cambio de esta divisa te permitirá anticiparte a los cambios del mercado y evitar afectar tu economía en la jornada de este lunes, 12 de enero.

El dólar en Perú: cotización actual

En Perú, el comportamiento del dólar frente al sol impacta directamente en los precios, el comercio exterior, el ahorro y la planificación financiera; por ello, mantenerse informado sobre estas fluctuaciones te permitirá tomar decisiones estratégicas que te permitan seguir protegiendo tu poder adquisitivo y evitar afectaciones a tu economía.

Asimismo, si estás pensando en comprar o cambiar dólares este lunes, 12 de enero, es ideal que recuerdes que el tipo de cambio no es estático y varía por distintos factores, entre ellos, la ley de oferta y demanda de divisas, los movimientos del mercado internacional, políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED) y las expectativas económicas tanto locales como globales.

Una entidad del Estado que te permite estar informado sobre cuál es el valor actual del dólar en el mercado cambiario peruano es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación:

LUNES, 12 DE ENERO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio este sábado, 10 de enero? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.358 S/ 3.365

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado, no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. En ese marco, recuerda que la compra y venta del dólar el último viernes, 9 de enero, fue de S/3.359 y de S/3.368, respectivamente.

Tipo de cambio dólar paralelo

Antes de realizar alguna operación o transacción financiera con el dólar, también debes tener en cuenta cuál es el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio).

Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Dónde consultar el tipo de cambio en Perú?

Además de la página oficial de la Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en entidades como:

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación.

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

La divisa estadounidense mantiene expectantes a los peruanos día a día y, por ello, te revelamos cuál es su precio en la jornada de este lunes, 12 de enero, así como el tipo de cambio.