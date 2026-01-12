José Jerí sobre Plan Nacional de Seguridad Ciudadana: "Incluye acciones en los penales y repotenciar a la PNP"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí, informó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que presentará el Gobierno, cuenta con acciones en penales, fortalecimiento a la Policía Nacional y de prevención.

Lucha contra la inseguridad

En entrevista en el programa Oppenheimer Presenta de CNN, el jefe de Estado detalló cuáles serán las medidas adoptadas contra la delincuencia por su Gobierno en los últimos meses que quedan de mandato.

"Nosotros encontramos el país navegando en turbulencia y sin controles que permitan guiarte, una situación muy compleja la que encontramos cuando asumimos funciones (...) lo que ha habido las últimas semanas de mandato es una lucha frontal contra la delincuencia", explicó.

Aseguró que la lucha se ha dado con el debilitamiento de las instituciones por falta de atención y déficit de presupuesto, lo que generaba una "baja moral en las fuerzas del orden".

"Nosotros hemos decidido que todos los esfuerzos del Estado tienen que articularse a través de un plan. (...) El plan que vamos a presentar en los próximos días, antes de que acabe el mes, incluye justamente acciones en los penales, repotenciar las fuerzas del orden, la policía, el tema de serenos, la parte preventiva que es fundamental pero que tiene que ir en paralelo", sostuvo.

Recalcó que el estado de emergencia está siendo usado como herramienta para tomar acciones rápidas ante la criminalidad. Además, afirmó que su Gobierno ha obtenido resultados que ha comenzado a decrecer algunas incidencias del país, dichas cifras serán presentadas con el plan.

"Hay una tranquilidad de que todas las acciones de campo que hemos hecho, de fortalecimiento de nuestra policía, de articulación con los gobiernos locales y de articulación con otras instituciones del Ejecutivo, ha comenzado a generar resultados. Lo que muchas personas no creían, se está dando por fin, con el plan se va a repotenciar esa estrategia con la lucha", expresó.

Plan se presentará antes del fin de enero

El propio presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que a fin de mes finalmente este documento de vital importancia verá la luz. Además de ello, el premier dejó en claro que tanto José Jerí como el resto de autoridades que lo acompañan, continúan aprendiendo sobre la lucha contra la delincuencia y admitió que no contaron con el tiempo necesario para evaluar toda la situación.

"Es el resultado del aprendizaje y el estudio de los expertos en materia de seguridad. El presidente y el Gabinete asumen las tareas de Gobierno, prácticamente, cuando el caballo cruzó el río. No hubo oportunidad de redactar un plan ni de planificar opciones. En materia de seguridad hay varios modelos, no se trata de recoger uno en particular, sino de adecuar elementos a la realidad peruana", indicó a Correo.

Es en ese sentido que el presidente José Jerí adelantó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana contará con medidas en penales, fortalecimiento en la PNP y prevención ante la criminalidad.