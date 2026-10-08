Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 08 de octubre?

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tener conocimiento de la cotización del tipo de cambio del dólar en el Perú, hace que los ciudadanos realicen movimientos financieros informados en favor de su economía. Por esta razón, conocer el valor de esta moneda se mantiene como uno de los principales indicadores observados por la población, empresas e inversionistas.

¿Cuál es la cotización del dólar, según SUNAT?

De acuerdo los datos disponibles del mercado cambiario publicados en la página web de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la moneda estadounidense presentó movimientos dentro de un rango cercano al nivel de apertura, reflejando no tener variaciones significativas.

Este jueves 08 de octubre, el comportamiento del tipo de cambio será observado de cerca debido a su impacto en diferentes actividades económicas y financieras. Según esta información, se pueden tomar decisiones más acertadas y evitar afectaciones al bolsillo, te revelamos cuál es el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

Tipo de cambio hoy, jueves 08 de octubre

Los valores reflejados en la Sunat, no revelan variación en comparación al jueves 07 de octubre donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,431 y la venta tenía un precio de S/3,437.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Si deseas realizar pagos o planificar determinadas operaciones con dólares, debes identificar también el precio de la moneda extranjera no solo en el mercado oficial, sino también en las casas de cambio o el mercado paralelo en Perú, ya que puede ser diferente al tipo de cambio promedio reportado por las entidades oficiales.

En ese sentido, te revelamos cuál es la cotización del dólar paralelo u Ocoña en la mañana de este miércoles, según el portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,415 | Venta S/ 3,435.

¿Dónde conviene revisar el precio y tipo de cambio del dólar?

Puedes revisar el precio del dólar o la cotización del tipo de cambio no solo en la Sunat, sino también en entidades como el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Finalmente, quienes realizan operaciones hoy, jueves 08 de octubre, con la moneda estadounidense, el seguimiento de la cotización del tipo de cambio permite identificar los momentos más convenientes para comprar o vender el dólar en Perú.