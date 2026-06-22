Precio del dólar HOY en Perú: Cotización del tipo de cambio este lunes 22 de junio

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú: ¿Subió o bajó? Conoce cuál es el valor actual de la divisa estadounidense en el mercado paralelo en nuestro país y a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 22 de junio, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar en Perú? Así cotiza hoy

Perú atraviesa un momento decisivo en la coyuntura política: la ONPE continúa con el conteo de votos de la segunda vuelta electoral para definir quién será el presidente de la República. En medio de este panorama, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre el precio del dólar en el mercado cambiario peruano de forma diaria.

Pues bien, esa divisa estadounidense es la moneda más utilizada en el comercio internacional y tiene un papel fundamental en la economía peruana. Saber cuál es su comportamiento y valor actual nos permite anticiparnos a los cambios y a planificar mejor una compra, venta o inversión.

Así que para evitar pérdidas o afectaciones a tu bolsillo, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este lunes 22 de junio, que se refleja en el portal oficial de la Sunat.

LUNES 22 DE JUNIO Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio este domingo 21 de junio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.377 S/ 3.386

Ten en cuenta que el valor que da a conocer Sunat, no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. Sin embargo, en comparación con días previos, se puede ver una leve variación. A continuación el precio del dólar en el último jueves 18 y viernes 19 de junio:

Jueves 18 de junio: Compra a S/3.378 - Venta a S/3.384.

- Venta a Viernes 19 de junio: Compra a S/3.381 - Venta a S/3.388.

Tipo de cambio del dólar paralelo este lunes

El monitoreo del comportamiento del dólar en Perú es importante, ya que cada variación de esa divisa puede alterar los costos de productos importados, influir en la inflación o modificar el poder adquisitivo de quienes ahorran en moneda extranjera.

Es por ello que también es recomendable identificar a cuánto cotiza esa divisa en el mercado paralelo o casas de cambio este lunes. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo (también conocido como dólar 'Ocoña' o de la calle) es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390.

Cotización del dólar paralelo hoy en Perú.

¿Dónde consultar el precio del dólar?

Recuerda que las variaciones del precio del dólar depende a una serie de factores, entre ellos, las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED), la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precio de las commodities, ley de oferta y demanda, inestabilidad política o económica local.

Por ello, identificar el valor del dólar de forma diaria es esencial. En ese marco, puedes revisar el precio no solo en la Sunat, sino también en entidades como el Banco de la Nación, el BCRP, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

El precio y tipo de cambio del dólar es una variable crucial que influye directamente en la economía de los hogares y empresas, por lo que te revelamos a cuánto cotiza este lunes 22 de junio para tomar decisiones financieras más informadas.