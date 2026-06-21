Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio este domingo 21 de junio

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el territorio peruano es un tema de interés público, ya que permite tomar decisiones relacionadas a inversiones con este tipo de moneda. Por esta razón, es de suma importancia conocer su cotización de compra y venta este domingo 21 de junio del 2026.

Precio del dólar este domingo 21 de junio

Dado el contexto político en el país, en medio de una actualización de resultados oficiales que corresponden a la segunda vuelta electoral que próximamente dará como ganador al presidente de la República que gobernará los siguientes cinco años, hasta el año 2031. En ese sentido, los inversores y empresarios se mantienen a la expectativa de estos valores para realizar sus siguientes movimientos económicos.

Siguiendo esa línea, tener conocimiento del valor de la moneda estadounidense en el mercado peruano, ayuda a entender y ejecutar movimiento monetarios precisos que fortalezcan la economía personal, lo que genera planificar de manera efectiva los gastos que se realizan.

De acuerdo lo publicado en la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a continuación, conocerás cuál es el tipo de cambio para la compra y venta del dólar, hoy domingo 21 de junio.

Cotización de compra y venta del dólar hoy, domingo 21 de junio

¿Qué variaciones ha tenido el dólar desde la cotización de ayer?

Según la cotización de ayer en la mañana avalado por la SUNAT, el dólar no presenta variaciones, pues se han mantenido con los mismos valores, en comparación del día, 20 de junio, ya que la compra era de S/3.377, mientras que la venta era de S/3.386.

Cierre del dólar los días anteriores

Por medio de la página web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el dólar ha tenido cambios mínimos desde el 19 de junio, con un valor de S/3.3830, mientras que el tipo de cambio interbancario tuvo un promedio de S/3.3812, con un máximo de S/3.3840 y un mínimo de S/3.3780.

Valores del cierre del dólar los días pasados

Con esta información, es de vital importancia conocer los valores que maneja este tipo de moneda diariamente para ejecutar compras, inversiones y gastos responsables usando dólares, a modo que no causen cambios significativos en contra de la economía de los peruanos y sus gastos. Por este motivo, te contamos el tipo de cambio del dólar este domingo 21 de junio del 2026 en el mercado cambiario.