Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para la compra y venta el 23 de junio?

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar en Perú hoy. Conoce cuál es el valor actual de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de hoy, martes 23 de junio, para evitar pérdidas o afectaciones a tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar este martes? Así cotiza hoy

El conteo de votos de la ONPE sobre la segunda vuelta sigue en curso para definir quién será el próximo presidente del Perú. En medio de este proceso electoral, la ciudadanía sigue al tanto sobre cuál es el comportamiento del dólar, ya que como se recuerda, su valor se ve influenciado por diversos factores, entre ellos la incertidumbre política y económica local, así como estos otros:

Políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED)

La dinámica de oferta y demanda en el mercado.

en el mercado. Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

de Reserva del Perú (BCRP). El precio de las commodities.

Es por ello, que, conocer cuál es la fluctuación de esa 'moneda verde' en el mercado cambiario peruano es esencial para anticiparse a los cambios en el costo de vida, la estabilidad financiera y la competitividad económica.

En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la mañana de este martes 23 de junio, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

MARTES 23 DE JUNIO Precio del dólar HOY en Perú: Cotización del tipo de cambio este lunes 22 de junio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.376 S/ 3.387

¿Subió el precio del dólar? Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados líneas más arriba, se deja entrever que esta divisa estadounidense tuvo una leve variación en el mercado cambiario peruano, en comparación al día de ayer, lunes 22 de junio, donde la compra estaba S/3.377 y la venta a S/3.386.

Tipo de cambio del dólar paralelo en Perú

Para comprender las tendencias del mercado y saber si el dólar se está fortaleciendo o debilitando, es importante conocer su tipo de cambio no solo en la Sunat, sino también en el mercado paralelo o casas de cambio, que se ven influenciados por la ley de oferta y demanda.

Es así que según el portal cuantoestaeldolar.pe, el valor del dólar Ocoña o de la calle es el siguiente para este martes, 23 de junio:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.365 | Venta S/ 3.400.

Precio del dólar paralelo hoy en Peru.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 22 de junio?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica oficialmente el valor de cierre del dólar cada día, lo que permite evaluar su comportamiento y tomar mejores decisiones económicas. Según lo señalado en su página web, dicha divisa cerró el último lunes 22 de junio así:

En S/3,3900 (con una apertura de S/3,3815), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3826, con un máximo de S/3,3900 y un mínimo de S/3,3760.

Valor de cierre del dólar ayer.

Para planificar mejor y proteger tu poder adquisitivo también puedes consultar el valor de la divisa en portales oficiales del Banco de la Nación, la SBS, medios económicos como Bloomberg y Reuters.

A nivel global, el precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en Perú en la jornada de este martes 23 de junio.