Corte de LUZ el 3 de mayo: ¿Qué distritos se verán afectados el domingo hasta por 10 horas?

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de luz sorprenderá a la ciudadanía. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el domingo 3 de mayo. ¿Está tu zona en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 3 de mayo?

A través de un comunicado compartido en sus respectivas redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), junto a la entidad estatal Hidrandina, han anunciado a sus usuarios sobre los próximos cortes de luz programados para el domingo 3 de abril.

De acuerdo a lo reportado, la suspensión temporal de la electricidad en esa fecha se deberá a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo de redes de media tensión y así seguir brindando un servicio de calidad y evitar futuros inconvenientes en el suministro.

Ante la restricción que se dará por determinadas horas, ambas empresas eléctricas exhorta a sus usuarios a tomar medidas previsionales, precisamente si estaban pensando en hacer uso de algún electrodoméstico o hacer trabajo remoto.

Distritos afectados: Zonas y horarios del corte

De acuerdo al más reciente reporte de Hidrandina, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, el corte de luz este 3 de mayo se desarrollará en sectores de La Libertad y Áncash, de la siguiente manera:

Trujillo desde las 00:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en Avenida América Sur y Gonzales Prada - Sector Santa María. Telefónica Móviles SAC, Juan Julio Arenas Murg - Urbanización el Sol, Municipalidad Provincial de Trujillo, Home Center, Hielera Wise, Heladería Abad, Grifo Santo Toribio, Condominio Los Poetas.

desde las 00:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en Avenida América Sur y Gonzales Prada - Sector Santa María. Telefónica Móviles SAC, Juan Julio Arenas Murg - Urbanización el Sol, Municipalidad Provincial de Trujillo, Home Center, Hielera Wise, Heladería Abad, Grifo Santo Toribio, Condominio Los Poetas. Nuevo Chimbote desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Villa Victoria, Don Víctor, Houston, Tahuantinsuyo, Carlos García Ronceros, Bello Sur, Parcelas, 3, 6, 7, 8, 9 y 38, Lomas del Sur, Pachacútec, Villa del Periodista, Villa Universitaria, Praderas del Sur, Villa Santa Rosa del Sur, Casuarinas del Sur, Jesús María, María Idelsa, Vista al Mar II, Los Ficus, Mirador del Sur, Juan Bautista, Los Delfines, Sánchez Milla, Bellavista, Luis Arroyo, Dunas del Sur, Zona Centro Sur, Jhosselyn Alvares, Nicolás de Garatea (Mz. 1 y 98), Los Balcones de lucho Arroyo, Julia Barreto, Nuevo Paraíso, Rio Salcedo, Las Américas, Rosewood y Las Flores.

Sin luz en Arequipa el 3 de mayo

Por otro lado, Seal anunció que la suspensión del servicio eléctrico el domingo será por mantenimiento de redes de media tensión y subsanación a observaciones de Osinergmin, desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en:

Urbanizaciones del distrito de Arequipa: Ampliación La Negrita, Centro Histórico Arequipa, El Carmen, La Perla, La Victoria, Municipal.

Urbanizaciones del distrito de Miraflores: Ampliación La Negrita, Buen Retiro, Centro Histórico Arequipa, Cercado, César Vallejo, El Carmen, La Victoria, Orrantia.

Zonas afectadas en Arequipa, según SEAL.

Ante el corte de luz anunciado para el domingo 3 de mayo, se exhorta a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas necesarias, como desconectar equipos electrónicos sensibles y asegurar el almacenamiento de alimentos perecederos.