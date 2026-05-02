Extranjero es asesinado a balazos frente a lavandería en Ate y vecinos no descartan que se trate de un caso de extorsión

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La tarde de ayer, 1 de mayo, un ciudadano de nacionalidad extranjera fue asesinado frente a una lavandería localizada en el distrito de Ate. El hecho se encuentra en investigación por parte de las autoridades, aunque los vecinos de la zona no descartan que se trate de un caso de extorsión.

Acaban con la vida de ciudadano venezolano a balazos

De acuerdo a información constatada por nuestro medio el hecho de sangre que acabó con la vida de este hombre ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde, en la fachada de una lavandería llamada The Blackberry Clean, empresa dedicada al lavado industrial, ubicada en la vía auxiliar de la avenida Circunvalación.

La víctima fue identificada como Yorbis Gabriel Ferrer Gonzales, de 23 años y oriundo de Venezuela, quien se desempeñaba como trabajador del negocio. El homicidio se habría registrado en plena vía pública y según testigos los atacantes le dispararon directamente para posteriormente huir a bordo de una motocicleta.

Hay que mencionar que el negocio venía siendo víctima de la extorsión de acuerdo a los residentes del lugar, lo que haría presumir que se trataría de un posible ajuste de cuentas. Sobre ello nuestra emisora reveló mayores detalles de la relación que guardaría esto con lo acontecido.

"El día martes entraron a la casa del dueño que vive arriba (de la lavandería), dispararon tres balazos a las 3 de la mañana, es una extorsión. Una semana atrás, le dejaron una mochila con explosivos en la puerta de la lavandería y vino la Policía. Pensábamos que era el dueño (el asesinado)", manifestó una vecina.

PNP y miembros del Ministerio Público llegaron a la zona

Luego de reportarse este asesinato, agentes de la Policía Nacional del Perú se apersonaron hasta la escena del acontecimiento para analizar la zona la cual fue cercada por miembros de la comisaría de Salamanca.

Asimismo, efectivos del Ministerio Público también se hicieron presente para poder realizar las diligencias correspondientes de acuerdo a ley. Con ello se dio inicio a las investigaciones para esclarecer el suceso que acabó con la vida del hombre de nacionalidad venezolana.

Además se constató que el joven fallecido trabajaba de forma itinerante en el negocio, de vez en cuando acudía a brindar su apoyo allí y de acuerdo a lo que han narrado los vecinos tenía una relación bastante estrecha con los propietarios.

Un nuevo asesinato tiñó de sangre las calles del distrito de Ate, donde exactamente en la vía auxiliar de la avenida Circunvalación un ciudadano de nacionalidad extranjera fue acribillado a balazos frente a una lavandería. Al respecto los residentes consideran que podría tratarse de un caso de extorsión y las autoridades ya lo investigan.