Padre de familia da la vida por su menor hijo que cayó en vías del tren: Así fue el acto heroico que se viralizó

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una imagen impactante, pero a la vez heroica se registró en un video que se viralizó inmediatamente en redes sociales en el que se observa a un padre de familia arriesgó su vida para proteger la de su menor hijo tras sufrir una caída en una estación ferroviaria. El acto ha sido interpretado por miles de usuarios como una muestra extrema de amor y valentía.

Amor de padre sobre las vías del tren

El incidente ocurrió en Bangladesh, India, cuando el menor, de apenas dos años, resbaló y cayó entre el andén y las vías del tren justo en el momento en que el tren comenzaba a avanzar. Sin pensarlo dos veces su progenitor saltó tras él, la única decisión posible e inmediata del hombre en ese instante fue acostarse sobre el lugar de desplazamiento de la unidad ferroviaria.

Y así sucedió, en una escena que parecía salida de una película el señor protegió con su cuerpo al infante mientras los vagones cruzaban por encima. De acuerdo con medios locales, todo sucedió en cuestión de segundos, sin margen de reacción para quienes se encontraban en el lugar. La situación tomó por sorpresa a testigos y dejó en evidencia lo vulnerable que puede ser un entorno aparentemente cotidiano.

La maniobra culminó siendo tan arriesgada como desesperada. El tren, compuesto por al menos ocho vagones, avanzó completamente mientras el hombre permanecía inmóvil, protegiendo al menor con su cuerpo para evitar cualquier contacto con las ruedas o estructuras metálicas.

Según medios de comunicación locales, los testigos del impactante suceso lo describieron como angustiante, con segundos que parecieron eternos mientras el convoy cruzaba sin detenerse mientras tanto padre como hijo se encontraban expuestos al peligro.

@lajornadaonline 🚆 Un #bebé cayó a las vías cuando su padre intentaba bajar del #tren en una estación en #Bangladesh. El hombre saltó tras él, lo abrazó y se tendió junto a él sobre los rieles mientras el convoy pasaba por encima. Ocho vagones cruzaron sobre ambos. Según medios locales, ninguno resultó herido. Más información: https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/04/30/sociedad/milagro-en-bangladesh-padre-protege-a-su-hijo-bajo-tren-en-movimiento #VideosLaJornada ♬ sonido original - lajornadaonline

Un desenlace impactante, pero positivo

Cabe señalar que, de acuerdo a audiovisuales difundidos en la red social X, muestra el momento posterior, el tren termina de pasar y, entre la sorpresa de los presentes, el hombre se levanta con el niño en brazos. Ambos estaban ilesos y varias personas se acercaron de inmediato para ayudarlos a salir de las vías.

Asimismo, el acontecimiento ha sido calificado como extraordinario, debido a que sobrevivir a una situación de este tipo es extremadamente raro. En tanto, la historia rápidamente se viralizó en redes sociales, generando asombro y reconocimiento hacia la acción del padre por parte de los usuarios.

En un arriesgado acto, un padre de familia se lanzó sobre las vías de un tren para proteger la vida de su menor hijo de dos años que había caído en dicho lugar, felizmente ambos salieron ilesos, pese a que el tren pasó por encima de ellos.