Municipio de Chiclayo crea comité para proteger a mascotas y aclaran dudas sobre nueva ordenanza

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de fortalecer el cuidado animal y responder a las interrogantes de la ciudadanía, la Municipalidad Provincial de Chiclayo anunció formalmente la creación de un comité especializado en la protección y bienestar de las mascotas.

Esta medida surge en un contexto de intenso debate público provocado por la reciente ordenanza municipal que establece límites en la cantidad de mascotas por vivienda, lo que llevó a las autoridades a precisar su alcance.

Según detalló la comuna chiclayana, este nuevo grupo de trabajo ha sido diseñado con la finalidad de liderar e impulsar acciones concretas en beneficio de los animales de compañía, priorizando la ejecución de campañas de sensibilización, programas de esterilización y estrategias efectivas de control poblacional en toda la ciudad.

Precisiones sobre la ordenanza municipal

La implementación de este comité se produce en un escenario marcado por diversos cuestionamientos ciudadanos hacia la ordenanza municipal, especialmente en los puntos que establecen límites sobre la cantidad de mascotas permitidas por cada vivienda.

Ante la incertidumbre generada, las autoridades chiclayanas se vieron en la necesidad de precisar el alcance real de la normativa, aclarando enfáticamente que la norma no tiene como objetivo obligar a las familias a deshacerse de sus animales de compañía.

En ese sentido, la gestión municipal explicó que la regulación apunta a fortalecer la tenencia responsable, evitando problemas como el abandono, la sobrepoblación y los conflictos vecinales asociados a la crianza inadecuada de animales.

Con esta precisión, la municipalidad busca trasladar el enfoque desde la restricción hacia la prevención, asegurando que cada mascota cuente con un entorno digno y que su presencia no afecte la armonía en la comunidad.

Gestión integral de mascotas a través de comité

La creación de este nuevo comité orientado a la protección y bienestar de las mascotas, permitirá articular estrategias conjuntas entre el municipio, las organizaciones animalistas y especialistas en la materia.

Este espacio de trabajo conjunto tiene como objetivo impulsar acciones concretas en favor de los animales de compañía, incluyendo campañas de sensibilización, esterilización y control poblacional.

En ese sentido, la Municipalidad de Chiclayo reiteró que la estrategia integral de gestión animal contempla mecanismos clave como el registro de mascotas y la evaluación de autorizaciones especiales en casos específicos, asegurando que cada situación sea analizada bajo criterios de bienestar y responsabilidad.

Con esta postura receptiva, el gobierno local busca garantizar una implementación correcta que equilibre el respeto por la vida animal con la armonía de la comunidad en general. De esta manera, el municipio reafirma su voluntad de trabajar hacia una ciudad más organizada, donde la tenencia de mascotas se desarrolle bajo estándares de salud pública y seguridad ciudadana.