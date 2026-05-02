Shakira en Río de Janeiro: Mira EN VIVO el concierto GRATUITO de la artista en Copacabana

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Este sábado 2 de mayo, Shakira ofrecerá un concierto completamente gratuito en Río de Janeiro. La artista colombiana apunta a marcar un antes y un después en su trayectoria, ya que el espectáculo ha reunido a millones de personas a lo largo de la emblemática Playa de Copacabana, escenario donde interpretará los éxitos que han marcado su carrera.

¿Dónde ver el show en VIVO y GRATUITO de Shakira?

La presentación de la barranquillera se puede ver por medio de un enlace completamente GRATUITO y en VIVO en el siguiente enlace.

El setlist definitivo del show de la colombiana en Copacabana aún no se ha revelado; sin embargo, tomando en cuenta presentaciones previas de la gira y los ensayos, este sería el repertorio probable.

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire

Inevitable

Te Felicito

TQG

Don´t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don't Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted to You

Loca

Soltera

Choka Choka (con Anitta)

Última

Ojos Así

Antología

Pies Descalzos

Objetion

Can't Remember To Forget You

Wherever Whenever

Waka Waka

Loba

Bzrp Music Sessions Vol.53

#AHORA | 🇧🇷 A CASA LLENA. Con un atuendo verde y amarillo Shakira causa furor en su megaconcierto en Copacabana, Brasil.

📹 Cortesía pic.twitter.com/d5vhT49fXr — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) May 3, 2026

De igual forma, el espectáculo de Shakira ya se posiciona dentro de las giras más importantes de todos los tiempos. En ese mismo ranking aparecen también Madonna y Lady Gaga, quienes ya se presentaron en Copacabana y lograron convocar a más de un millón de asistentes.

Asimismo, dentro de las expectativas que se tienen sobre este show especial que lleva meses de preparación se tiene previsto contar con apariciones especiales de distintos artistas que tienen canciones en colaboración con Shakira.

Lo que se espera del concierto masivo

Según las proyecciones de las autoridades de Brasil, la cantante Shakira congregaría a más de 2 millones de espectadores que verían la puesta en escena que se daría en la playa.

El evento también contará con transmisión en vivo para quienes no estén en la playa de Copacabana. En Brasil, podrá seguirse a través de TV Globo y Multishow. Además, las redes sociales de Multishow compartirán contenido relacionado, aunque no emitirán el concierto completo.

Shakira arribó a Río de Janeiro, Brasil, para brindar un concierto completamente gratuito en la reconocida Playa de Copacabana. El espectáculo de la artista logró convocar a millones de personas en el mencionado balneario, además de miles de usuarios en redes sociales que siguieron la transmisión en vivo del evento.