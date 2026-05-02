ONPE rechaza críticas al sistema de cómputo de votos y defendió resultados de Elecciones Generales 2026

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ONPE rechazó las críticas y cuestionamientos que ha venido recibiendo el sistema de cómputo de votos que utiliza. Además, el organismo defendió los resultados de las Elecciones Generales 2026.

Responde a desconfianza ciudadana y críticas por elecciones 2026

En medio de un escenario de objeciones que surgieron a raíz de los resultados de las elecciones 2026 desarrolladas el pasado domingo 12 de abril y que se extendieron hasta el lunes 13, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado oficial en el que responde a las críticas que viene recibiendo el sistema de cómputo de resultados utilizado para las votaciones.

Así, el organismo electoral indica que parte de dichos cuestionamientos se originan "en el desconocimiento de su propio funcionamiento" y "en el descontento por los eventos ocurridos" en dicha fecha de comicios.

Bajo esa premisa, la entidad aclaró que: "Invitó a las 36 organizaciones políticas que participaron en las Elecciones Generales 2026 a acudir el pasado 25 de marzo a la "Sala Multipropósito" habilitada en su sede central".

Además, afirma que durante dicha reunión especialistas expusieron detalles sobre el sistema de escrutinio, el cómputo electoral y la plataforma de presentación de resultados. En tal sentido, la ONPE sostuvo que los personeros técnicos también fueron invitados para que se les brinde información detallada incluyendo el acceso al código fuente de los sistemas.

Asimismo, mencionaron que en las jornadas participaron las agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido SíCreo, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Perú Moderno, Progresemos, Partido Demócrata Verde, Partido Político Integridad Democrática, Partido Democrático Federal, entre otros.

A ello se sumaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Defensoría del Pueblo, el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Acotó que sus sistemas fueron sometidos a una auditoría externa a cargo de MIT International durante 168 días desde noviembre de 2025.

La legitimidad de los resultados

También el organismo electoral defendió la legitimidad de los resultados de estas elecciones 2026 y subrayó tres acciones clave que se llevaron a cabo. La primera de ellas es la apertura de sesiones informativas a organizaciones políticas y medios. En segundo lugar, la auditoría externa de sus sistemas informáticos.

Adicionalmente, la organización de simulacros de cómputo que permitieron verificar en la práctica la transmisión y el procesamiento seguro de datos. Y destacaron su web como medio para "despejar dudas" sobre resultados.

"Se ha buscado informar a los distintos actores electorales y despejar dudas sobre los procedimientos que conducen a los resultados publicados en la página de la ONPE. En este sitio web, se encuentran los datos y las imágenes correspondientes a cada una de las actas generadas por los miembros de mesa", se lee en el escrito.

Tras recibir críticas y cuestionamiento sobre el sistema de cómputo de votos así como por los resultados de las Elecciones Generales 2026, la ONPE emitió un comunicado en el que rechazó dichas objeciones y reafirmó la transparencia en los comicios.