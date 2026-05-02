Banco de la Nación confirma cronograma de PAGOS de sueldos y pensiones en mayo 2026: AQUÍ las fechas clave

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos para trabajadores del sector público y pensionistas, correspondiente al mes de mayo 2026. Conoce quiénes se verán beneficiados y en qué fechas.

Cronograma de pagos de mayo: Pensionistas ONP

Mayo llega con buena noticia para miles de peruanos. El Banco de la Nación confirmó, a través de su página oficial, el cronograma detallado para el pago de sueldos y pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) correspondientes a este mes.

Las fechas están organizadas según el sector público al que pertenece el trabajador o, en el caso de los jubilados, de acuerdo a la ley que rige su pensión y la letra inicial de su apellido paterno. Los beneficiados deberán acercarse a la entidad bancaria en mención o esperar el abono en su cuenta de ahorros a nivel nacional.

De acuerdo al cronograma, quienes comenzarán con el cobro de su dinero serán los pensionistas afiliados del régimen 19990, conforme al siguiente orden para evitar aglomeraciones o inconvenientes:

Apellidos paternos de la A - C: 8 de mayo.

Apellidos paternos de la D - L: 11 de mayo.

Apellidos paternos de la M - Q: 12 de mayo.

Apellidos paternos de la R - Z: 13 de mayo.

Convenios internacionales: 15 de mayo.

Incluye pensionistas Ley N° 27803. Asimismo, se precisó que el pago a domicilio se dará del 14 al 23 de mayo.

Régimen 18846: 14 de mayo.

14 de mayo. Ley N.° 30003 (Régimen Especial Pesquero): 14 de mayo.

14 de mayo. Ley N.° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo): 14 de mayo.

Fechas de pago de sueldos y remuneraciones sector público

Miércoles 20 de mayo: Ministerio de Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales: unidades ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Ministerio de Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales: unidades ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Jueves 21 de mayo: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 22 de mayo: Ministerio de Salud (Minsa), Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Ministerio de Salud (Minsa), Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Lunes 25 de mayo: Ministerio de la Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional (TC).

Pago de pensiones a administración pública

Jueves 14 de mayo: Minedu (inc. Universidades), Minem, MTC, Mindef, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, gobiernos regionales: unidades ejecutoras, Contraloría, Congreso, Minagri, PCM.

Viernes 15 de mayo: Ministerio del Interior, Midis, MVCS, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Lunes 18 de mayo: Minsa, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mincul, Ministerio del Ambiente, MTPE, Reniec.

Martes 19 de mayo: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, JNJ, JNE y Tribunal Constitucional.

Es así como se da a conocer las fechas claves del cronograma de pagos de sueldos y pensiones en mayo del 2026, que se realizará en el Banco de la Nación.