SISMO remece Lima HOY, domingo 13 de septiembre: conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en Perú esta tarde de domingo 13 de septiembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce la magnitud de este movimiento telúrico y además, descubre cómo actuar de manera preventiva ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en Perú, ¿cuál fue el epicentro y la magnitud?

El territorio nacional está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de movimientos telúricos en el país.

Dicha ocasión, el sismo tuvo un impacto con una magnitud de 3.7 fue registrado durante la mañana de este domingo 13 de septiembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 17:12 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 31 kilómetros al oeste de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima .

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0662

Fecha:13/09/2026 17:12:24

Mag:3.7

Prof:58km

Lat:-13.11

Long:-76.67

Int:III San Vicente de Cañete

Ref:31 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete - Limahttps://t.co/3J6GxZGESE — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 13, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0662, el evento tuvo una profundidad de 58 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -13.11, longitud -76.67 y la intensidad registrada fue de nivel III en San Vicente de Cañete.

@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.7 ocurrido a 31 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima. pic.twitter.com/aIEx28czuV — COEN - INDECI (@COENPeru) September 13, 2026

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos sismos de igual o mayor magnitud.

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un sismo que tenga lugar en Moquegua u otro sector del país es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último temblor reportado por el IGP.