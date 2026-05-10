Precio del DÓLAR HOY en el Perú: Así cotiza el tipo de cambio este domingo 10 de mayo

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar en un momento de incertidumbre política te permite tomar decisiones más informadas y evitar grandes pérdidas. En Perú, cada día ciudadanos e inversores se mantienen informados sobre la cotización de la divisa estadounidense en medio de una tensa expectativa por los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026.

¿A cuánto cotiza el dólar en Perú HOY, domingo 10 de mayo?

A pesar de la fortaleza de sol peruano frente al dólar en comparación con otras divisas de Latinoamérica, la temporada electoral ocasionó un giro dramático en su valor, ocasionando que durante abril alcanzara su mayor apreciación en todo lo que va del año.

Sumado a la incertidumbre política por las elecciones 2026, el dólar se ha visto presionado por el desarrollo de la guerra entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, un conflicto que continúa elevando los precios de los combustibles a nivel mundial y afectando el precio de otras monedas extranjeras.

Según los datos publicados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entidad que otorga valor legal al dólar con fines tributarios y aduaneros, la cotización de apertura para este domingo es la siguiente:

DOMINGO, 10 DE MAYO EsSalud advierte aumento de casos en cáncer de ovario en mujeres mayores de 35 años Lee también COMPRA VENTA S/ 3.441 S/ 3.456

En perspectiva, se puede apreciar que el dólar ha registrado una caída sostenida a medida que el conteo oficial de votos avanzaba y perfilaba con más exactitud a los virtuales candidatos a la segunda vuelta: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Cabe destacar que el tipo de cambio oficial no varía este domingo 10 de Mayo, Día de la Madre, debido a que la SUNAT no se actualiza durante los fines de semana ni feriados.

Tipo de cambio del dólar paralelo HOY

Los ciudadanos interesados en evitar afectaciones en su bolsillo revisan el precio suelen revisar el precio del dólar Ocoña, también conocido como el dólar de la calle. Este es aquel que se vende y copra en las casas de cambio en el mercado informal.

Según la web cuantoestaeldolar.pe, la cotización del billete verde para hoy, domingo 10 de mayo, es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.420| Venta S/ 3.450

En conclusión, el precio del dólar continúa depreciándose a medida de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finaliza el conteo de votos oficiales de las elecciones del 12 y el 13 de abril.