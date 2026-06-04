Precio del dólar HOY en Perú: Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 4 de junio

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si eres un ciudadano con deudas en dólares o un inversionista extranjero con negocios en el Perú, conocer el precio de la divisa estadounidense te permitirá tomar decisiones informadas y evitar gastos considerables. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza su tipo de cambio para hoy jueves 4 de junio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 4 de junio?

A solo tres días de desarrollarse la segunda vuelta electoral, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre quién será elegido como el próximo presidente del Perú. En este contexto de incertidumbre, también se mantienen al tanto sobre el valor actual del dólar, que suele verse bajo presión por esta coyuntura política.

Enterarse sobre el comportamiento de esta moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano, te resultará importante porque te permitirá gestionar tus finanzas personales y tus gastos comerciales, especialmente si necesitas pagar préstamos o recibes remesas del extranjero.

Una entidad que te permite conocer el precio del dólar de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que le otorga el valor legal al la moneda extranjera, según el precio fijado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la noche anterior.

Es importante precisar que el valor de la divisa no es fijo puesto que responde principalmente a la ley de la oferta y la demanda, y su precio fluctúa por la incertidumbre en el entorno. En ese marco, es importante destacar que el precio del dólar hoy registra un ligero aumento en comparación con el miércoles 3 de junio, donde su compra era de S/3.407 y su venta a S/3.414.

Tipo de cambio del dólar paralelo en Perú

Si deseas cuidar tu economía y aminorar los gastos que puedas obtener al vender o comprar dólares, se recomienda mantenerse al tanto de su tipo de cambio en el mercado paralelo o informal, que se rige por la cantidad de divisas que se encuentra en circulación.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar paralelo este jueves 4 de junio en el mercado cambiario peruano son los siguientes

Mercado paralelo: compra S/ 3.410 | Venta S/ 3.430

En síntesis, conocer el precio del dólar te permitirá conocer sus fluctuaciones a diario y te brindará pautas sobre cómo gestionar mejor tus finanzas, especialmente esta jornada del 4 de junio.