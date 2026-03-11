¿Precios de grifos no coinciden con Facilito? Puedes denunciarlo ante Osinergim ASÍ

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El aplicativo Facilito permite que los usuarios consulten el precio de los combustibles desde los más baratos hasta los más costosos, sin embargo, si se detecta una diferencia entre lo publicado y lo cobrado en los grifos puedes denunciar este hecho ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Denuncia ante Osinergmin si precios no coinciden

El director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del Minem, Ricardo Villavicencio, indicó para Andina que el Ejecutivo ha implementado Facilito para "verificar los precios de los establecimientos de venta al público".

Facilito se posiciona como una practica herramienta, la cual se puede descargar desde el teléfono móvil con sistema operativo Android o iOS. Una vez seleccionada la aplicación, se debe seleccionar el servicio "Grifos" en donde se accederá a un mapa interactivo donde se muestra la ubicación de los grifos cercanos a cada cliente.

Además, se muestran los precios de GLP en cada punto de venta. Sin embargo, si en el aplicativo se observa un precio y al momento de acercarse al establecimiento este monto está elevado, este hecho debe ser denunciado ante Osinergmin.

"Si ven publicado un precio de, por ejemplo, 50 soles por balón de GLP, pero llamas y te venden a 70 soles, esto tiene que ser denunciado ante Osinergmin, porque se busca que los precios sean bastante razonables", precisó.

Villavicencio indicó que si bien las empresas "pueden determinar los precios libremente", estos deben ser establecidos de manera responsable y se debe evitar la especulación.

Por ello, si el precio está diferenciado, el usuario puede realizar el reporte a través del mismo aplicativo o llamando a la línea gratuita 1840.

Osinergmin aprueba medidas excepcionales

El pasado 7 de marzo, se publicó la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N.º 40-2026-OS/CD, en donde se aprobaron medidas transitorias orientadas a facilitar el abastecimiento de combustibles durante la vigencia del estado de emergencia.

Con ella, se permite el uso combinado de tractos y cisternas inscritos en distintas fichas de registro del Registro de Hidrocarburos del mismo operador, ello con el fin de posibilitar el traslado de combustible.

Entre otra de las medidas se permite que las unidades con placas extranjeras que trasladen combustibles derivados de hidrocarburos o GLP provenientes de operaciones de importación no requieran de la inscripción en el Registro de Hidrocarburos.