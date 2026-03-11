Napoleón Becerra promete modificar el Código Penal: "Endurezcamos las penas"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencia del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra, aseguró que, de llegar al gobierno, impulsará una reforma del sistema penal para endurecer las sanciones contra criminales que cometen delitos graves.

En entrevista para Exitosa, el aspirante señaló que la inseguridad que vive el país exige decisiones políticas firmes y cambios en la legislación para frenar el avance de la delincuencia.

"Hay que modificar el Código Penal, donde endurezcamos las penas más fuertes para aquellos sicarios de alto nivel, endurezcamos también la ley para declararles traidores a la patria a todo aquel asesino que atenta contra la vida y cadena perpetua", sostuvo el candidato al explicar su propuesta de reforma legal.

Convocar a licenciados de las Fuerzas Armadas

Entre las medidas planteadas, Becerra también propuso convocar a miles de licenciados del servicio militar para reforzar el trabajo de la Policía Nacional en las regiones con mayor índice de criminalidad. Según indicó, estos ciudadanos recibirían capacitación policial antes de ser desplegados.

"Convocamos a 200 mil licenciados que ya tienen la preparación militar y en tres meses de formación policial acompañado con nuestra Policía Nacional más una alianza estratégica de las rondas campesinas y comités de autodefensa", explicó.

De acuerdo con el candidato, esta estrategia permitiría reducir de forma significativa la violencia en un corto plazo, señalando como ejemplo el papel que cumplieron las rondas campesinas en la pacificación de algunas regiones del país durante décadas.

"Estoy convencidísimo que en seis meses hemos acortado la brecha a un 80%", afirmó.

Críticas al sistema de seguridad ciudadana

Becerra también cuestionó el funcionamiento del actual sistema de seguridad ciudadana, al considerar que las autoridades no están cumpliendo con su rol en la lucha contra el crimen. En ese sentido, responsabilizó a los distintos niveles de gobierno por la falta de resultados.

"Existe un sistema nacional de seguridad ciudadana que no lo cumple ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente. Entonces acá es tierra de nadie, falta direccionalidad política y la decisión de hacer cumplir la norma", señaló.

Asimismo, sostuvo que el liderazgo del sistema debería recaer en las autoridades locales y regionales, quienes, según dijo, tienen la responsabilidad de dirigir las políticas de seguridad.

Las propuestas de Napoleón Becerra reflejan una postura de mano dura frente a la delincuencia y plantean cambios profundos en la legislación penal y en la estrategia de seguridad del país.

Sin embargo, sus planteamientos también abren el debate sobre los límites legales y los mecanismos que deberían aplicarse para enfrentar la criminalidad respetando el marco constitucional y los derechos fundamentale