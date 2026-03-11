Guerra contra Irán: el Pentágono calcula que EE.UU. gastó más de $11.300 millones en su primera semana

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La guerra entre Estados Unidos y Irán ya tiene un alto costo económico. De acuerdo con estimaciones entregadas al Congreso por el Pentágono, los primeros seis días del conflicto superaron los 11.300 millones de dólares en gasto militar. La cifra fue revelada durante una reunión privada con legisladores y representa la evaluación inicial más completa del costo de la operación.

El cálculo corresponde principalmente a los primeros días de ataques aéreos y operaciones militares iniciadas a finales de febrero. Las acciones incluyeron bombardeos, defensa contra misiles y el despliegue de fuerzas en la región. Sin embargo, el monto no incluye varios gastos adicionales, como el traslado previo de equipos militares o la movilización de tropas antes del inicio de los ataques.

Este dato ha generado preocupación en el Congreso estadounidense, ya que el costo real podría ser mayor a medida que se sumen nuevas operaciones y se calculen todos los gastos de la campaña militar. Legisladores y funcionarios reconocen que las cifras actuales solo reflejan una parte del gasto total según The New York Times.

Según información entregada a los senadores, solo en los dos primeros días de ataques se utilizaron cerca de 5.600 millones de dólares en municiones, una cifra que muestra la intensidad de los bombardeos iniciales. Los sistemas de precisión, bombas guiadas y misiles utilizados en la ofensiva tienen precios muy altos y deben ser reemplazados una vez usados.

Costos que siguen aumentando

El conflicto ha obligado a Estados Unidos a mantener operaciones en varios puntos del Medio Oriente. Esto incluye misiones aéreas, sistemas de defensa antimisiles y presencia naval, lo que incrementa rápidamente los gastos militares.

Además, analistas advierten que la cifra de 11.300 millones podría crecer considerablemente si las operaciones continúan durante varias semanas. Las autoridades estadounidenses todavía no han presentado una estimación completa del costo total de la guerra ni han definido cuánto tiempo podría durar.

La administración estadounidense también evalúa solicitar más fondos al Congreso para cubrir los gastos de la campaña militar. Algunos funcionarios consideran que será necesario aprobar nuevos recursos para reponer municiones y sostener las operaciones en la región.

Impacto económico y político

El aumento del gasto militar se produce en medio de un debate político en Washington sobre el financiamiento de la guerra. El Congreso tendrá la última palabra sobre cualquier presupuesto adicional, lo que podría generar discusiones entre legisladores sobre el costo real del conflicto.

Mientras tanto, el Pentágono seguirá calculando los gastos acumulados de las operaciones. Los reportes entregados a los congresistas indican que la cifra actual vendría a ser solo una estimación preliminar.