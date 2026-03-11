SJL: Cae banda criminal que extorsionaba a veterinarios, "La Nueva Generación del Tren"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de un operativo estratégico en SJL, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de la banda criminal "La Nueva Generación del Tren", dedicada a la extorsión de empresarios veterinarios y otros.

PNP captura banda de extorsionadores de comerciantes en SJL

Así lo anunció el Ministerio del Interior (Mininter), en línea con el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad. La desarticulación fue posible gracias a la denuncia de una víctima y la acción de la inteligencia policial.

Ante la alerta, efectivos de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP capturaron en flagrancia a dos integrantes de esta red criminal cuando cobraban S/ 2000 como parte de un cupo. Entre ellos, se encontraba un menor de edad.

Durante el registro, la Policía Nacional incautó dos armas de fuego, cacerinas y municiones. También se encontró cuatro cartuchos de dinamita con sus respectivos detonantes, material utilizado para amedrentar a los empresarios de Lima Este.

Asimismo, se les decomisó tres teléfonos celulares, una moto lineal y envoltorios con marihuana.

PNP captura banda de extorsionadores de comerciantes en SJL

Gobierno aprueba Plan de Seguridad Ciudadana 2026-2028

El gobierno de José María Balcázar oficializó este lunes la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026 - 2028, a más de tres meses de su anuncio de refundación.

Tal como fuera anticipado por la primera ministra, Denisse Miralles, el último sábado, el dispositivo del Ejecutivo para hacerle frente a la delincuencia y el crimen organizado se encuentra enmarcado desde hoy en el Decreto Supremo N°. 001-2026-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Como se recuerda, previo a la aprobación de su censura por parte del Congreso de la República, el entonces presidente José Jerí encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), la misma que aprobó la propuesta del referido Plan Nacional, acordándose su elevación a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su aprobación definitiva.

Según el decreto, se trata de un instrumento de gestión de "carácter estratégico y operativo" que orienta la acción del Estado en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Su aplicación es obligatoria en los tres niveles de gobierno y para todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), así como para aquellas entidades públicas que intervienen en la prevención, control y lucha contra la criminalidad, conforme a lo dispuesto.