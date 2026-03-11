Ejército del Perú realiza labores de EMERGENCIA en áreas afectadas por intensas lluvias

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La alarma por El Niño Costero persiste: el 52% de distritos del Perú está en emergencia. Ante los severos daños ocasionados por las fuertes lluvias, diversas unidades del Ejército se aproximaron a las zonas afectadas para realizar labores de primera respuesta.

FF.AA. apoya con maquinaria, labores humanas y de limpieza en zonas afectadas

El sector Defensa informó que desarrolló nuevas acciones de apoyo en las jurisdicciones de Piura, Arequipa, La Libertad y Amazonas, donde se resolvió redoblar el despliegue de personal y maquinaria para ejecutar tareas de primera respuesta.

Este miércoles 11 de marzo, se desplegaron 15 efectivos más de la Primera Brigada de Caballería del Ejército para ejecutar trabajos de rehabilitación de vías en la provincia de Chulucanas, en la región Piura.

Específicamente en el distrito de Paccha, llegó el apoyo de tres camiones volquete, una excavadora, un cargador frontal y una retroexcavadora provenientes de las FF.AA.

Además, el personal de la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Grupo de Artillería de Combate N° 111 apoyó en el traslado de personas, en coordinación con la autoridad local.

En el distrito de Sachaca, en Arequipa, una de las regiones más golpeadas por los desastres pluviales, personal de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres del Agrupamiento de Comunicaciones José Olaya desplegó 30 efectivos para limpiar viviendas afectadas.

Ejército del Perú acude a zonas afectadas por lluvias y realiza trabajos de rehabilitación

Asimismo, en el distrito de Ascope, región La Libertad, la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del batallón de Ingeniería de Combate N° 32 se enfocó en los trabajos de rehabilitación de vías con el uso de maquinaria pesada.

Por su parte, personal y maquinaria de la Compañía de Equipo Mecánico del Batallón de Ingeniería Combate Selva N° 116 llegaron al distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas, para rehabilitar las vías.

52% de los distritos del país están declarados en emergencia, afirmó Gobierno

En las últimas semanas, los desastres por lluvias, activación de quebradas y huaicos han generado desde lamentables pérdidas humanas hasta daños materiales y percances en el sistema vial a nivel nacional.

Ante ello, durante el segundo día consecutivo de reporte nacional desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la premier Denisse Miralles brindó cifras concretas.

"Son 52% de los distritos de todo el país que están declarados en emergencia climática. Es un número bastante alto", indicó.

La jefa de Gabinete informó que se ha presentado una mayor incidencia de emergencias en Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios.