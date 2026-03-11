Ica: EsSalud descarta alarma por presunto caso de ántrax en trabajadora municipal

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Seguro Social de Salud (EsSalud) descartó este miércoles el presunto caso de carbunco (ántrax) en una trabajadora del camal municipal de Ica, que había sido aislada tras presentar síntomas sospechosos. La institución aseguró que no existe riesgo para la población y pidió calma, subrayando que los protocolos se activaron de manera preventiva.

Caso descartado

Los análisis realizados confirmaron que la paciente no alojaba en su cuerpo la bacteria causante de la enfermedad. EsSalud destacó que la respuesta rápida permitió garantizar la seguridad sanitaria y evitar la propagación de rumores.

El caso fue reportado este martes 10 de marzo, cuando una trabajadora del camal municipal fue aislada en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez tras presentar síntomas compatibles con carbunco. La Municipalidad de Ica dispuso el cierre preventivo del matadero y notificó al SENASA ante una posible emergencia de salud pública.

Tras ello, este miércoles las muestras clínicas fueron remitidas al Instituto Nacional de Salud (INS) para análisis especializado. durante ese período, las autoridades pidieron esperar resultados oficiales y mantener la calma. Finalmente, EsSalud descartó el caso y aseguró que la paciente no tiene carbunco, cerrando la alerta sanitaria.

EsSalud descartó la alerta sanitaria a través de comunicado oficial.

¿Qué es el carbunco?

El carbunco, también conocido como ántrax, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Bacillus anthracis. Se transmite principalmente de animales a humanos, especialmente en contextos ganaderos y mataderos. Puede presentarse en varias formas: cutánea (la más común), inhalatoria y gastrointestinal.

Origen: La bacteria se encuentra en el suelo y puede infectar a animales de pastoreo.

La bacteria se encuentra en el suelo y puede infectar a animales de pastoreo. Transmisión: Los humanos pueden contagiarse al manipular carne, pieles o productos animales contaminados.

Los humanos pueden contagiarse al manipular carne, pieles o productos animales contaminados. Síntomas: Lesiones cutáneas, fiebre, dificultad respiratoria o problemas digestivos, dependiendo de la vía de infección. Aunque es poco frecuente, el carbunco requiere atención inmediata por su potencial gravedad.

Enfermedad se produce por consumo de carne contaminada.

El caso refleja cómo la activación de protocolos sanitarios —aislamiento de la paciente, cierre preventivo del matadero y envío de muestras al INS— permitió descartar la enfermedad sin que se generara un brote. EsSalud enfatizó que la coordinación interinstitucional fue clave para garantizar tranquilidad a la población.

La alerta por un presunto caso de carbunco en Ica terminó siendo descartada, pero dejó en evidencia la importancia de la vigilancia epidemiológica y la comunicación clara. El episodio recuerda que, en salud pública, la rapidez y la transparencia son esenciales para evitar el pánico y proteger a la población.