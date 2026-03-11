Pareja es asaltada cuando regresaba del hospital en el Agustino: Mujer acababa de recibir el alta médica

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de inseguridad ciudadana quedó registrado por cámaras de seguridad en el distrito limeño de El Agustino. Una pareja fue asaltada violentamente por delincuentes armados cuando regresaba a su casa luego de haber estado en un hospital durante la madrugada.

El ataque ocurrió cuando ambos caminaban por una calle del sector tras recibir el alta médica de la mujer. Según el testimonio de las víctimas, el asalto se produjo alrededor de las 4:30 de la madrugada.

En ese momento, dos delincuentes que se movilizaban en una mototaxi los interceptaron y los amenazaron con un arma de fuego para obligarlos a entregar sus pertenencias. La mujer, que aún se encontraba debilitada por los medicamentos que había recibido en el hospital, no pudo reaccionar ante el violento ataque.

Golpearon al hombre durante el robo

Durante el atraco, uno de los delincuentes golpeó al hombre con la cacha de un arma en la cabeza, provocándole una herida. Pese a la agresión, la víctima decidió no oponer resistencia para evitar que la situación empeorara, ya que los asaltantes también tenían encañonada a su pareja.

Ante la amenaza, la mujer entregó su cartera, donde llevaba documentos del hospital y los medicamentos que le habían recetado tras su atención médica. Una vez que obtuvieron las pertenencias, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar en la mototaxi, sin que nadie pudiera detenerlos.

Vecinos denuncian falta de seguridad

Tras el asalto, vecinos de la zona denunciaron que los robos son frecuentes en el sector y reclamaron mayor presencia policial y patrullaje de serenazgo. Incluso señalaron que existe un puesto de auxilio rápido de seguridad a solo una cuadra del lugar donde ocurrió el asalto, pero aseguran que el patrullaje es escaso.

La delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Lima y otras ciudades del país. Los vecinos piden la presencia de su alcalde en el Agustino, Richard Soria, pues se sienten abandonados pese a la presencia de cámaras municipales en la zona.

El caso de esta pareja evidencia cómo la violencia puede afectar incluso a personas que atraviesan momentos delicados, como una emergencia médica, convirtiéndolas en blancos fáciles para los delincuentes que operan en distintos distritos de la capital.

El violento asalto ocurrido en El Agustino vuelve a poner en evidencia la inseguridad que enfrentan los ciudadanos en Lima. Mientras las víctimas intentan recuperarse del ataque, los vecinos exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la delincuencia que continúa afectando la tranquilidad de las familias.