Limagas exige a sus distribuidores mantener "precios razonables" del balón de gas ante especulación

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la crisis energética, la empresa líder en comercialización de gas, Limagas, exhortó a su red de distribuidores a mantener "precios razonables" y considerar la coyuntura económica que atraviesan las familias peruanas afectadas.

Limagas exhorta a evitar alza excesiva de precios

Este miércoles, el Gobierno rechazó el alza excesiva de precios del balón de gas doméstico y de combustibles frente al actual desabastecimiento de gas natural, señalando que estas serán sancionadas durante operativos.

En ese sentido, considerando diversos reportes del incremento del precio del balón de GLP en diversas regiones del país, Limagas emitió un comunicado este miércoles exhortando a evitar el incremento de sus precios en favor de los consumidores.

"Limagas invoca a su red de distribuidores a mantener prácticas comerciales responsables, considerando la coyuntura que atraviesan las familias peruanas y contribuyendo a que el GLP continúe llegando a los hogares a precios razonables", escribieron.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un comunicado, Limagas le ha solicitado a su red de distribuidores a mantener precios responsables del balón de gas. Invoca a mantener prácticas comerciales responsables teniendo en cuenta la coyuntura actual.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/23pHCT4L1z — Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2026

Asimismo, la empresa ratificó su compromiso de trabajar junto a su red de distribuidores "para garantizar el abastecimiento oportuno del GLP" y facilitar que este "llegue a los hogares peruanos con responsabilidad y transparencia".

Se sancionará alza de precios de combustibles

Ante el alza excesiva de precios de combustibles como gasolina, GLP y diésel en grifos de Lima, la premier Denisse Miralles condenó el acaparamiento injustificado, pues existe stock suficiente de cada uno. Advirtió que Fiscalía sancionará la especulación.

La presidenta del Consejo de Ministros se pronunció este jueves ante los precios elevados en diversos establecimientos, pese a que el Gobierno anunció una mejora sustancial frente a la crisis del gas natural.

"Hay combustible suficiente de todo, de GLP, de Diésel. Entonces, no debería haber un alza en los precios. Esta se da cuando hay escasez, pero la escasez no es tal. Hay acaparamiento, están especulando con los precios", señaló.

Según Miralles, esto se refuerza en los comités de crisis convocados por el Gobierno, donde las empresas de hidrocarburos reportan que, hasta el momento, no se emitió ninguna alerta de eventual escasez de combustibles.

Incluso, reiteró que los cargamentos programados en los próximos días permitirán reforzarán el abastecimiento.

En ese sentido, anunció que el Ejecutivo reforzará la fiscalización contra estas malas prácticas en la comercialización de combustibles, con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).