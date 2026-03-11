Sporting Cristal y la millonaria suma que recibirá tras clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal cumplió el primer objetivo del año tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque sufriendo más de la cuenta. Los celestes perdieron 1-2 ante Carabobo en Matute, pero en la tanda de los penales lograron avanzar de ronda.

Cristiano da Silva, al igual que el partido ante 2 de Mayo, fue el encargado de transformar el último penal dándole el triunfo definitivo a los dirigidos por Paulo Autuori. Ahora, los bajopontinos deberán esperar el sorteo del próximo 19 de marzo para conocer a sus rivales en la siguiente etapa de dicha competición.

La millonaria suma que recibirá Sporting Cristal

La clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores no solo significa un mérito deportivo para Sporting Cristal, sino también económico. Y es que Conmebol otorga una importante suma de dinero a cada uno de los clubes que llega hasta dicha etapa de la competición a modo de premio.

Es importante precisar que los celestes ya recibieron 500 mil dólares por su participación en la llave anterior donde eliminaron a 2 de Mayo también por penales. Por la clasificación a la Fase 3 la Confederación Sudamericana de Fútbol les otorgó 600 mil dólares más dando un total de un 1 millón 100 mil dólares.

Ahora, Sporting Cristal sumarás a sus arcas la importante cifra de 3 millones de dólares americanos por jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sumado a lo ya recibido, superan los 4 millones que incluso podrían alcanzar los 5 si se le suma las taquillas de los tres partidos de local que tendrán.

Sporting Cristal avanzó a fase de grupos de la Copa Libertadores por penales.

Además, Conmebol otorga a los equipos que obtienen triunfos en esta etapa un total de 330 mil dólares por partido ganado. Una suma más que importante con la que podría realizar refuerzos para afrontar lo que se viene en el resto de la temporada.

No puede volver a pasar

Paulo Autuori habló en conferencia de prensa tras el duelo ante Corabobo e hizo un fuerte llamado de atención al equipo por su rendimiento. El brasileño dejó en claro que sus dirigidos no se merecieron pasar de ronda luego del primer tiempo que hicieron ante los venezolanos.

"Para Sporting Cristal es bueno pasar de fase, pero como jugamos hoy no merecimos clasificar. El equipo no puede tener un partido como local con una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo", indicó.

