Atentado contra Santa Catalina: Empresa de transportes acatará paro tras asesinato de uno de sus conductores

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 11 de marzo, se registró un nuevo atentado contra el transporte público en Lima Metropolitana. Sujetos que fingieron ser pasajeros asesinaron a sangre fría a un conductor de la empresa Santa Catalina cuando estaba a punto de llegar a su estación final en Villa El Salvador.

Muy dolidos tras la muerte de uno de sus conductores

Luego de ello, Exitosa conversó con el dirigente de Transporte Unido del Cono Este, José Quispe, para conocer mas detalles de la postura tomada por la línea afectada. Según indicó, todos los integrantes de esta empresa se encuentra muy afectados con lo sucedido horas atrás.

"Al margen del paro, es un gran dolor que está pasando en este momento la empresa Santa Catalina. Uno de nuestros conductores ha sido asesinado y nos causa un profundo dolor", indicó.

En esa misma línea, Quispe aprovechó la señal de Exitosa para hacer un pedido a José María Balcázar y a Hugo Begazo, titular del Mininter, que se pueda dar la captura inmediata de los sujetos responsables de quitarle la vida a Michael Duarte en Villa El Salvador.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el dirigente de Transporte Unido del Cono Este, José Quispe, pidió al presidente José Balcázar y al ministro del Interior Hugo Begazo, que capturen a los responsables de la muerte de Michael Hurtado. Pidió a la Fiscalía que... pic.twitter.com/MQ1FqBy9ki — Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2026

"Exijo al señor presidente de la República y al ministro del Interior le pedimos la inmediata captura. A través de este medio no vamos a permitir que sigan ocurriendo hechos similares", añadió.

Acatarán paro para este jueves

El dirigente del Cono Este de la capital indicó que la lista de conductores asesinados sigue creciendo y ya alcanza entre 70 u 80 muertes desde que se inició esta ola de extorsión en el transporte público.

"A la fecha son 70 u 80 conductores asesinados de transporte urbano sin contar a los mototaxis, eso es lo que está pasando. Nosotros como gremio vamos a tomar una decisión, ya nos hemos cansado de reuniones y no hay resultados hasta el momento", finalizó.

Por ello, aseguraron que acatarán el paro convocado por un importante sector para este jueces 12 de marzo a raíz de la crisis de inseguridad y por la falta de gas natural.

