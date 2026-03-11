Loreto: Condenan a mujer por tener animales protegidos por la ley en su vivienda en Maynas

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto - sede Maynas consiguió una sentencia condenatoria contra Mariela Peña, tras demostrarse que mantenía especies de fauna silvestre protegidas sin autorización legal dentro de su vivienda en la provincia de Maynas, región Loreto.

Durante la intervención realizada por las autoridades, se hallaron varios animales que forman parte de la fauna amazónica protegida, entre ellos un guacamayo rojo (Ara macao), un guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna) y una tucaneta, además de ejemplares de mariposas en diferentes etapas de desarrollo. Las especies estaban en cautiverio y sin la documentación que acredite su procedencia o manejo autorizado.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, la mujer fue procesada por el delito contra los recursos naturales en la modalidad de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, tipificado en el Código Penal peruano.

Las investigaciones permitieron determinar que la acusada no contaba con permisos administrativos para tener estos animales, lo que constituye una infracción grave a la normativa ambiental vigente. La Fiscalía sustentó que la tenencia de estas especies afecta la conservación de la biodiversidad amazónica y fomenta el comercio ilegal de fauna silvestre.

Sentencia y reparación civil

Tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía Ambiental, el Poder Judicial dictó una pena de tres años y cuatro meses de prisión, la cual quedó suspendida por el periodo de dos años, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta.

Además, el fallo establece que la sentenciada deberá pagar una reparación civil de 3,333 soles a favor del Estado, como parte de la sanción por el daño ocasionado al patrimonio natural del país.

El proceso se resolvió mediante un acuerdo de terminación anticipada, mecanismo legal que permite acelerar los procesos judiciales cuando el acusado reconoce su responsabilidad penal, lo que reduce los tiempos del juicio.

Delito que afecta a la fauna amazónica

El caso refleja una problemática recurrente en la Amazonía peruana: la captura y tenencia ilegal de animales silvestres para su comercialización o como mascotas.

Las autoridades recuerdan que muchas de estas especies están protegidas por la legislación nacional y convenios internacionales, debido a la presión que enfrentan por el tráfico ilegal y la pérdida de su hábitat natural.

Desde la Fiscalía Ambiental se reiteró que la posesión, transporte o comercialización de fauna silvestre sin autorización constituye delito, incluso cuando los animales se mantienen en viviendas particulares. La intervención y posterior sentencia forman parte de las acciones que buscan reducir el tráfico de fauna silvestre y proteger los ecosistemas amazónicos, uno de los patrimonios naturales más importantes del país.