¡Cuidado! Páginas web prometen acceso a películas y series gratis pero roban datos bancarios

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada de los Premios Oscar, el interés por ver las películas más comentadas de la temporada aumenta notablemente en Internet. Muchos usuarios buscan dónde ver los títulos nominados o en qué plataformas están disponibles, pero estas búsquedas también pueden abrir la puerta al robo de información.

Durante la temporada de los Premios Oscar, proliferan páginas web fraudulentas que prometen reunir en un solo lugar enlaces para ver películas gratis o acceder a catálogos de diferentes plataformas de streaming.

Así operan las webs fraudulentas

Estas páginas suelen promocionarse en redes sociales, anuncios en buscadores o enlaces compartidos en foros y comunidades en línea. El objetivo es atraer a los usuarios que buscan ver rápidamente las cintas nominadas a los premios Oscar, días antes de la ceremonia, que será este 15 de marzo.

La estafa virtual comienza con promesas atractivas, como ver películas sin costo o acceder a plataformas que supuestamente reúnen varios servicios de streaming. Sin embargo, al hacer clic, el usuario puede ser redirigido a páginas que solicitan crear una cuenta o activar una supuesta "prueba gratuita".

Durante este proceso se pide ingresar datos personales como nombre, correo electrónico o número de teléfono. En algunos casos incluso se solicita información bancaria con el argumento de habilitar el acceso al contenido.

Cuidado con los sitios web falsos

Además de las páginas falsas, muchos portales que ofrecen películas gratis sin autorización funcionan mediante redes de publicidad maliciosa y redirecciones engañosas.

Al intentar reproducir el contenido, los usuarios pueden terminar en múltiples páginas externas que solicitan permisos sospechosos, promueven descargas peligrosas o buscan capturar información personal y financiera.

Este riesgo es mayor si se considera que el 35% de las personas en Perú no sabe reconocer un sitio web falso y que 10% admite no saber cómo verificar si una página es legítima.

La información recopilada en estos sitios puede ser utilizada con fines maliciosos, como realizar cargos no autorizados, cometer robo de identidad o suscribir a los usuarios a servicios costosos sin su consentimiento.

Recomendaciones

Evitar ingresar datos bancarios en páginas que prometen activar películas o pruebas gratuitas.

Desconfiar de los sitios que ofrecen contenido gratuito de manera inmediata.

Revisar con atención la dirección web antes de proporcionar cualquier dato personal. Si el nombre del sitio está mal escrito, tiene símbolos extraños o no pertenece a una plataforma conocida, lo más seguro es abandonar la página.

Finalmente, se sugiere utilizar soluciones de seguridad digital que permitan detectar páginas peligrosas y bloquear enlaces maliciosos que podrían estar diseñados para el robo de información